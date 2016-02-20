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Kültür-Sanat

Homer Simpson 'canlı yayında' soruları cevaplayacak

Canlı yayın, 15 Mayıs'ta yayınlanan bölümün sonunda yapılacak

20 Şubat 2016 00:34

Ünlü çizgi film kahramanı Homer Simpson, Simpsons'ın Mayıs ayında yayınlanacak bir bölümünde "canlı olarak" izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre,  Çizgi filmler için bir ilk olacağı söylenen "canlı yayın" 3 dakika sürecek.

Bunun için, hareket halindeyken alınan görüntülerin dijital ortama aktarılması olarak tanımlanan 'motion capture' teknolojisinden faydalanılacak.

İzleyiciler, soruları bir hafta öncesinden Twitter aracılığıyla gönderecekler ancak Homer Simpson'u seslendiren Dan Castellaneta, yayının canlı olduğunu göstermek için, soruları yanıtlarken daha önceden bilinmesi mümkün olmayan şeylerden bahsedecek, örneğin o günün haberlerine atıfta bulunacak.

Filmin yapımcısı Al Jean "Bildiğim kadarıyla ilk kez bir çizgi filmde böyle birşey yapılacak" dedi.

Canlı yayın, dizinin 15 Mayıs'ta yayınlanacak bölümünün sonunda yapılacak.

Bu uygulamayla izleyicilerin programları televizyonda yayınlandığı saatte izlemelerini teşvik etmek amaçlanıyor.

Netflix gibi televizyon yayınlarının sonradan da izlenmesine olanak tanıyan yayın izleme paketlerinin yaygınlaşması üzerine, yayınları televizyondan takip eden izleyici sayısının azaldığı belirtiliyor.

Dünyanın bir çok yerinde yayınlanan Simpsons dizisi, ABD tarihinde televizyonda en uzun soluklu çizgi film olma özelliğini taşıyor.

 

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