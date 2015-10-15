Homeland'e sanatçı protestosu



Dünyaca sevilen Homeland dizisinin beşinci sezonu bu yılın yaz aylarında Berlin'de çekildi. Dizinin ana karakteri olan eski CIA ajanı Carrie Mathison bu sezonda güvenlik uzmanı olarak Berlin'deki bir sivil toplum kuruluşunda görevli ve burada da terörle mücadeleye devam ediyor.

Dizinin birçok bölümünde Berlin'den görüntüler kullanılsa da Suriye-Libya sınırındaki mülteci kampında geçen sahnelere de yer verildi. Bu sahneler için Berlin'in dışında bir set kuruldu. Pordüksiyon şirketi, Berlinli sokak sanatçılarını tutarak setin duvarlarına Arapça Esad yanlısı yazılar yazmalarını istedi.

Yazıları yazan üç Arap graffiti sanatçısından biri olan Stone, DW'ye açıklamasında, "Bu tipik Homeland'di. Prodüksiyon Arapça, gerçeğe yakın görünmesi istenen bir şeyler istediler. Esad yanlısı ve Esad karşıtı örnekler gösterdiler. Anlaşılan içerik onları fazla ilgilendirmiyordu" dedi.

İyi bir fırsat

Üç sanatçı prodüksiyon şirketinin teklifini önce pek beğenmemiş. Ancak daha sonra zekice bir sabotaj ile kamuoyunun ilgisini çekebileceklerini düşünmüşler. Zira çok sayıda Arap, Homeland dizisini Arap ve Müslüman dünyasından insanların kötü gösterildiği gerekçesiyle eleştiriyor. Yani sanatçılar gösterdikleri tepkide pek de yalnız sayılmıyorlar. Hatta Washington Post gazetesinde yer alan bir eleştiride, Homeland'in İslam dünyasının özensiz şekilde gösterilmesi nedeniyle 'yayınlanmış olan en yobaz' dizi olduğu ifadelerine yer vermişti.

Sanatçılar Hema Amin, Caram Kapp ve Stone, sonunda teklifi kabul etmeye karar vermişler, ancak ellerine geçen fırsatı kendi mesajlarını yayınlamak için kullanmışlar. Esad yanlısı olması gereken duvar yazılarında, "Homeland ırkçı", "Homeland bir şaka ama biz buna gülmüyoruz", "Homeland üçkağıtçı" gibi mesajlar vermişler.

Şimdi ortaya çıktı

Homeland'in beşinci sezonu ABD'de bu sahnelerin çekilmesinden aylar sonra yayınlanmaya başladı. 11 Ekim'de beşinci sezonun ikinci bölümü seyirciyle buluştu. Duvar yazılarının çok kısa görünmesine karşın, dikkatli seyirciler yazıların içine gizlenmiş mesajları kaçırmadı ve hemen uluslararası medyayı harekete geçirdi.

Sanatçılar, "Biz birkaç kişinin buna güleceğini düşündük ve bu amacımıza ulaştık. Ama insanları düşünmeye de sevketmek istedik. Bu sadece bir televizyon dizisi değil. Homeland tehlikeli basmakalıp anlayışa yer veriyor; burada sadece İslamofobi değil, ırkçılık da var" açıklamasını yaptılar.

Prodüksiyon şirketi ise şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.