Holywood yapımcısı Weinstein, Eva Green'e de tacizde bulunmuş!

Ünlü Holywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın, Fransız oyuncu Eva Green'e de cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

37 yaşındaki Green'in oyuncu olan annesi Marlene Jobert katıldığı bir radyo programında, Green'in 2010 ve 11 yılları arasında Weinstein'ın tacizlerine maruz kaldığını açıkladı.

Jobert, Weinstein'ın Paris'te bir otelde kaldığı sırada Green'i odasına davet ederek cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi ve ‘kızım bu canavarın pençelerinden kaçmayı başardı' ifadesini kullandı.

Green'e dava açmasını söylediğini belirten Jobert, kızının ise kendisine "Kesinlikle olmaz, onun neler yapabileceğini bilmiyorsun" yanıtını verdiğini söyledi.

Daha önce, aralarında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne, Rose McGowan ve Rosanna Arguette'nin de olduğu 30'dan fazla kadın, Weinstein'in kendilerine cinsel taciz ya da tecavüzde bulunduğunu açıklamıştı.