Hollywood’un rüya çifti boşanıyor



CNN televizyonu, çifte yakın kaynaklara dayandırarak ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin oyuncu eşi Brad Pitt'e boşanma davası açtığını bildirdi. Amerikan magazin portalı TMZ'nin haberinde de, Jolie'nin “aşılması güç görüş ayrılıkları” nedeniyle boşanma başvurusu yaptığı belirtildi. “Brangeline” lakabıyla bilinen Pitt ve Jolie yıllardır Hollywood'un rüya çifti olarak anılıyordu.

Çift birlikte rol aldıkları 2004 tarihli komedi-macera filmi “Mr.& Mrs.Smith” filminin çekimlerinde tanışmıştı. İkili filmde birbirini yok etmeye çalışan bir ajan çifti canlandırdı. “Mr.& Mrs. Smith”in çekimlerinden hemen sonra Pitt o tarihteki eşi, oyuncu Jennifer Aniston'tan ayrıldı.

2006'da Pitt ve Jolie çiftinin ilk kız çocukları Shiloh dünyaya geldi. Jolie daha önce Kamboçya'dan Maddox adlı bir erkek çocuğu, 2005'te Etiyopya'dan Zahara adlı bir kız çocuğunu evlat edinmişti. 2007'de ise çift birlikte Vietnam'dan bir erkek çocuğu olan Pax Thien'i evlat edindi. Pitt ve Jolie'nin 2008'de Fransa'nın Nice kentinde ikiz çocukları Vivienne Marcheline ve Knox Leon dünyaya geldi.

Çoğunlukla dış ülkelere yaptıkları seyahatlerde aile üyelerinin tamamını ya da bir kısmını birlikte götüren çift her zaman basının, fotoğrafçıların ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyorlardı.

Çift dört yıl önce nişanlandıkları haberini kamuoyuna duyurdular, 2014'te yapılan düğün töreniyle dünya evine girdiler. “People” dergisi Fransa'nın Cote d'Azur bölgesinde bulunan Miraval Şatosu'nda yapılan düğüne çiftin 20 kadar yakın arkadaşı ve aile üyelerinin katıldığını yazmıştı.

Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie bir yıl önce yeniden kamuoyunun dikkatini üzerine topladı. 2007'de annesini ve 2013'te teyzesini kanserden kaybeden Jolie, meme kanseri riski nedeniyle tedbir olarak iki göğsünü de aldırdı.

Jolie ve Pitt çifti aynı zamanda uzun yıllardır sosyal projelerde sorumluluk üstleniyorlar. 41 yaşındaki Jolie, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) İyi Niyet Elçisi olarak görev yapıyor.