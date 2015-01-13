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Kültür-Sanat

Hollywood'un kadın yıldızlarından Russel Crowe'a tepki: Bu kez gerçekten çizmeyi aştı

Russel Crowe, 'kadın oyuncuların yaşına göre rol alması gerektiğini' savunmuştu

13 Ocak 2015 11:32

Hollywood’un ünlü kadın yıldızları Russell Crowe’un "40’ı aşmış kadın sanatçılar artık 20’lik genç kızlar gibi rol yapmaktan vaz geçmelidir" sözlerini sert şekilde eleştirerek ünlü aktörü bu kez "gerçekten çizmeyi aşmakla" suçladılar.

Oscar ödüllü aktör Russell Crowe’un yönettiği ve başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz ile paylaştığı "Son Umut" (The Water Diviner) filminin vizyona girmesi sonrası yaptığı açıklamalar Hollywood’lu kadın sanatçılar tarafından tepki ile karşılandı.

DHA'dan Mehmet Çiftçi'nin haberine göre Crowe, "40, 45 ve 48 yaşına gelmiş kadınların 21’lik genç kızlar gibi roller beklediğini" ileri sürerek "herkesin yaşının haddini bilerek ona göre hareket etmesini" istedi. Buna örnek olarak Merly Streep’in ismini ortaya atan ünlü aktör, "Bu sanatçının yaşı ile ilgili çeliştiği size 10 bin tane saçmalık gösterebilirim" dedi. Oscar’lı sanatçı sözlerinde daha da ileri giderek, "Şayet bu sanatta devam etmek istiyorsanız yaşınızın size öngördüğü rolleri seçin, genç görünmekten kaçınırsanız iş bulabilirsiniz aynen benim 50 yaşına geldiğim ve seçtiğim roller gibi davranın" dedi.

 

'Her şeye burnunu sokma Russel’

 

Russell Crowe’nin bu açıklaması Hollywood’un en fazla aranan sanatçılarından Jessica Chastain tarafından ağır şekilde eleştirildi. Crowe’i çenesi düşük, burnunu sokmaması gereken yerlere sokan bir sanatçı olarak tanımlayan Chastain, bu sektörde 50 ve 60 yaşına gelmiş harika yıldzların olduğunu vurguladı. Jessica Chastain, Russell Crowe’u aynı zamanda kendi filmlerinden başka film seyretmeyen biri olarakta suçladı.

 

Destek de var

 

Ülkemizde de çok sevilen bir aktör olan Russell Crowe’a bazı çevrelerdense destek geldi. Russell’in Gladyador filminin ikincisinde rol alma teklifini reddettiği delil gösteren bu çevreler aktörün bu teklif karşısında "Buna yaşım müsait değil" cevabı verdiğini hatırlattı.

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