Hollywood'un estetik cerrahından Türk kadınlarına tavsiyeler

Hollywood yıldızlarından, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye kadar birçok ismin yüz germe operasyonuna imzasını atan ünlü Estetik Cerrahı Dr. Renato Calabria, geliştirdiği "Vertical Face Lift" yöntemini anlattı. Bu ameliyatlarda yüzün doğal yapısını koruduğunu belirten Dr. Calabria, Türk kadınlarının ise güzel gözlere sahip olduğunu söyledi.

"Vertical Face Lift"in en önemli özelliğinin doğallık olduğunu ifade eden Estetik Cerrahı Dr. Renato Calabria, "Klasik yüz germe yöntemlerinin dışında farklı bir teknik kullanıyorum. Bunun adı 'Vertical Face Lift' Klasik yöntemlerde yüz yana doğru geriliyor ancak benim kullandığım teknikte yüz yukarı doğru geriliyor. Yüzü ancak yana doğru çektiğiniz zaman yerçekimine karşı anlamlı bir şekilde karşı koyabiliyorsunuz. Anatomi bozulmadığından kişiye yüz germe operasyonu yapıldığı anlaşılmıyor. Tekniğin en önemli noktası ise operasyon sonrası kişinin yüzünün doğal görünümünü kaybetmemesi" dedi.

Maliyeti 30 bin euro

Operasyonun maliyeti hakkında da bilgi veren Dr. Calabria, "Yüz germe, kaş kaldırma, göz kapağı kaldırma gibi işlemlerin olup olmadığına göre maliyet değişiyor. Ancak ameliyat ücreti ortalama olarak 20 bin ile 30 bin euro arasında değişiyor" diye konuştu.

ABD Beverly Hills'te kliniği bulunduğunu ve çok fazla Hollywood yıldızının kendi hastası olduğunu belirten Dr. Calabri ünlü isimler hakkında ise şunları söyledi:

"Hasta mahremiyetini en yüksek seviyede tutuyoruz. Bu nedenle size isim veremem ancak 40 yaşın üstündeki ünlülerin çok büyük bir çoğunluğu yüz kaldırma yaptırıyor. Bunu inkar ediyorlar çünkü bunun hakkında konuşmak hoşlarına gitmiyor ve biz de bunu gizli tutuyoruz ama 40 yaşın üstünde hangi ünlünün ismini verirseniz verin size bu ameliyatı olduklarını söyleyebilirim. Hollywood'da bir plastik cerrahın nasıl iyi olduğunu anlarsınız diye sorarsanız kliniğin arka tarafında da ünlüler için bir halı varsa o cerrahın birçok ünlü hastası vardır."

"Türk kadınlarının kendine has bir yüz yapısı var"

Türk kadınlarının güzel gözlere sahip olduğunun söyleyen Dr. Calabri, bu yüz yapısını değiştirmek istemediğini belirtti. Operasyonlarda yüzün karakteristik yapısının korunması gerektiğini vurgulayan Calabri, "Türk kadınını Sharon Stone gibi göstermek istemezsiniz çünkü bu onlara uymaz. Bu karakteristiği korumanız gerekiyor. İyi bir yüz de doğallığı korumakla mümkün. Hollywood'da gördüğünüz birçok oyuncu güzel ancak doğal. Estetik operasyonlarının sırrı da bu" dedi.