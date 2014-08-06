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Hollywood'un en çok kazanan kadını belli oldu

ABD merkezli Forbes dergisinin geleneksel olarak hazırladığı 'Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncuları' listesi yenilendi

06 Ağustos 2014 12:57

Forbes dergisinin hazırladığı "Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncuları" listesinin ilk sırasına 51 milyon dolarlık tahmini kazancıyla Sandra Bullock yerleşti

ABD merkezli Forbes dergisinin geleneksel olarak hazırladığı "Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncuları" listesinde bu yıl birinci sıraya oturan Bullock, "Kör Nokta" (The Blind Side) filmiyle 2010'da yapılan Akademi Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazanmış, "Yerçekimi" (Gravity) filmiyle de en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

50 yaşındaki Sandra Bullock'u, "X-Men: First Class" ve "Açlık Oyunları" filmlerindeki rolüyle göze çarpan Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Jenniffer Lawrence izledi. 23 yaşındaki Lawrence'ın kazancının 34 milyon dolar olduğu tahmin edildi. Listede üçüncü sırada ise 31 milyon dolarlık tahmini geliriyle Jennifer Aniston bulunuyor.

 

Erkekler daha çok kazanıyor

 

Ancak Forbes'a göre kadın oyuncular, başarılarına rağmen erkeklerden çok daha az kazanıyor. En çok kazanan 10 kadın oyuncunun toplam geliri yaklaşık 226 milyon dolarken, bu rakam erkeklerde 419 milyon dolara ulaşıyor. Forbes bu listeyi oluşturmak için, sinema dünyasının önde gelen isimleriyle, yapımcılar ve yöneticilerle görüşmeler yapıp sanatçıların, Haziran 2013- Haziran 2014 dönemindeki kazançlarını tahmin ediyor. Geçen yıl listenin ilk sırasında 33 milyon dolarla Angelina Jolie bulunuyordu. Oysa ünlü oyuncu bu yıl aynı listede kendine ancak beşinci sırada yer buldu. 

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