Hollywood'un çocuk yıldızı öldü



1930'lu yıllarda Küçük Prenses ve Heidi gibi filmlerdeki rolleriyle akıllara kazınan Shirley Temple, yaşamını yitirdi. Temple'ın California Woodside'daki evinde yaşamını kaybettiği bildirildi. Temple ailesi adına yapılan açıklamada "Bir oyuncu, diplomat, anne, büyükanne ve büyük büyükanne olarak sürdürdüğü başarılı hayatı önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadesine yer verildi.

Shirley Temple 1935 yılında henüz 6 yaşındayken Oscar Onur Ödülü'ne layık görülmüştü. Dört yaşındayken dans kursunda keşfedilen Temple, bir anda meşhur olmuştu.

CNN televizyonunun haberine göre Temple daha 10 yaşına gelmeden film başına o dönemde hayal bile edilemeyecek bir rakam olan 50 bin dolar alıyordu.

Shirley Temple sinema kariyeri boyunca 14 kısa metrajlı film, 43 uzun metrajlı film ve 25'in üzerinde uyarlama filmde rol aldı.

Temple sinema kariyerini 22 yaşında sonlandırmış, 60'lı yıllarda politikaya yönelmişti. Temple 1974 yılında ABD'nin Gana büyükelçisi, daha sonra da Çekoslovakya büyükelçisi olarak görev yaptı.