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Yaşam
Deutsche Welle

Hollywood'u sarsan tecavüz skandalı büyüyor

Hollywood'u sarsan cinsel taciz ve tecavüz skandalı büyüyor. Tecavüzle suçlanan ABDli film yapımcısı Harvey Weinstein'ın eşinin Weinstein'ı terk ettiği bildirildi.

11 Ekim 2017 20:40

Hollywood'u sarsan tecavüz skandalında film yapımcısı Harvey Weinstein aleyhindeki cinsel taciz suçlamalarına Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie de katılırken, Weinstein'ın eşinin kendisini terk ettiği bildirildi.

Weinstein ile iki tane çocukları olan moda tasarımcısı eşi Georgina Chapman People Dergisi'ne yaptığı açıklamada "çok üzgün" olduğunu söyledi. Chapman "Bu affedilmez olaylar neticesinde inanılmaz acılar çeken bu kadınlar için çok üzgünüm. Eşimi terk etmeye karar verdim" dedi.

Weinstein ile ilgili haber geçen hafta ilk kez New York Times gazetesinde yayınlanmış, Weinstein ABD basınına yaptığı açıklamada eşinin kendisini desteklediğini söylemişti. Weinstein suçlamalardan sonra işinden atılmıştı.

Basında yer alan haberlerde ünlü Hollywood aktristleri Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie ve Ashley Judd'un da Weinstein'ın kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde açıklamada bulundukları belirtildi.

Film yapımcısı sekiz kadına cinsel tacizde bulunmak ve üç kadına tecavüz etmekle suçlanıyor. Weinstein'ın sözcüsü New Yorker'a yaptığı açıklamada "Rıza olmadan yapılan seks iddiaları Bay Weinstein tarafından reddedildi" dedi.

AFP/dpa/SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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