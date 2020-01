Hollywood'ta 'Ahududu Ödülleri' adayları açıklandı

T24 - Amerikan sinemasının "en kötülerinin" ödüllendirildiği "Ahududu Ödülleri" (Razzie Award) adayları açıklandı.



Adam Sandler, oyuncu, yapımcı ve senaryo yazarı olarak oyunculuğu ya da filmleriyle 11 dalda aday gösterilerek, Eddie Murphy'nin bu alandaki rekorunu elinden aldı.



En kötü film adayları arasında bulunan "Jack and Jill"de hem kadın hem de erkeği canlandıran Adam Sandler, ödülü alması durumunda "farklı bir duruma" da imza atmış olacak.



"Adududu Ödülleri" adaylarından bazıları şöyle:



En kötü film



-Bucky Larson

-Jack and Jill

-New Year's Eve

-The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1

-Transformers: Dark of the Moon





En kötü senaryo



-Adam Sandler, Allen Covert ve Nick Swardson (Bucky Larson)

-Steve Koren, Adam Sandler ve Ben Zook (Jack and Jill)

-Katherine Fugate (New Year's Eve)

-Melissa Rosenberg (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1)

-Ehren Kruger (Transformers: Dark of the Moon)





En kötü yönetmen



-Tom Brady (Bucky Larson)

-Dennis Dugan (Jack and Jill) ve (Just Go With It)

-Garry Marshall (New Year's Eve)

-Bill Condon (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1)

-Michael Bay (Transformers: Dark of the Moon)





En kötü erkek oyuncu



-Nick Swardson (Bucky Larson)

-Russell Brand (Arthur)

-Nicolas Cage (Drive Angry, Season of the Witch, Trespass)

-Taylor Lautner (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1, Abduction)

-Adam Sandler (Jack and Jill) ve (Just Go with It)





En kötü kadın oyuncu



-Martin Lawrence (Big Mommas: Like Father, Like Son)

-Sarah Palin (The Undefeated)

-Adam Sandler (Jack and Jill)

-Sarah Jessica Parker (I Don't Know How She Does It) ve (New Year's Eve)

-Kristen Stewart (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1)





"Ahududu Ödülleri", bu yıl ilk kez Oscar ödüllerinden bir gece önce değil, 1 Nisan'da sahiplerini bulacak.