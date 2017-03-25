Hollywood'dan YPG filmi

YPG'ye Hollywood'da sinema filmi yapılacağı açıklandı. Habertürk'te yer alan habere göre, yönetmenliğini Daniel Espinosa'nın yapacağı filmin başrolünde ünlü yıldız Jake Gyllenhaal oynayacak.

Filmde Amerikalıların Suriye’de IŞİD'e karşı YPG'nin yanına katılarak çatışmalara girmesi anlatılacağı bildirilirken, yapımcı Riva Marker proje hakkında şunları söyledi:

“Özellikle dünyayla daha az ilişki kurduğumuz günümüzde kimlik arayışıyla ilgili konular ilgimizi çekmeye başladı. Seth’in hikâyesi, en acımasız koşullarda tanıdık olan her şeyi bırakmakla ilgili.”