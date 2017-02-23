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Kültür-Sanat

Hollywood'da kadın kahraman rekoru

Yılın en çok gişe yapan 100 filminin 29'unda, kadın ana karakterlere yer verildi

Arrival / Geliş

23 Şubat 2017 15:53

2016 yılının gişede parlayan filmleri arasındaki yapılan bir araştırmada, bu yıl öne çıkan filmlerde kadın ana karakter sayısı açısından bir rekor kırıldığı belirlendi. 

Televizyon ve Filmde Kadın Çalışmaları Merkezi’nin (The Center for the Study of Women in Television and Film) araştırmasına göre yılın en çok gişe yapan 100 filminin 29’unun kadın ana karakterlere yer verdiği ortaya çıktı. Yüzde 29’luk bu oran geçen yıldan yüzde 7 artışa işaret ediyor. Bu tabloda yılın öne çıkan filmlerinden ‘Arrival’, ‘Rogue One: A star Wars Story’, ‘Bad Moms’ ve ‘Ghostbusters’ın katkısı bulunuyor.

Araştırmada ayrıca genel olarak kadın karakterlerin sayısında da bir rekor var. Filmlerin yüzde 37’si önemli karakterlerden biri olarak bir kadını öne çıkarıyor. Bu yüzde 37’lik oran da tüm zamanların en iyi rakamı.

‘Rogue One: A star Wars Story’

Milliyet'te yer alan habere göre, kadın oyuncuların rollerindeki artış yüksek olsa da kadın yönetmenlerin durumu hiç iç açıcı değil. ABD’de iş yaşamında eşit hakların korunması için kurulan Equal Employment Opportunity Commision, Amerikan film endüstrisini kadın yönetmenlere karşı ayrımcılık yaptığı sebebiyle yargıya taşıma kararı aldı. Konuyu araştırmaya Ekim 2015’te başlayan komisyon, sonunda dosyayı oluşturdu ve kamuyla paylaştı.

Buna göre, geçen sene çekilen filmlerin yüzde 7’sinde kadın yönetmenler yer alırken, bu sene bu oran yüzde 2’ye düştü. 2017 Akademi Ödülleri’ne aday olan tek kadın yönetmen ise Ava DuVernay oldu. Duvernay, ‘13th’ filmi ile Oscar Ödülleri’nde gelecek pazar günü En İyi Belgesel dalında yarışacak.

 

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