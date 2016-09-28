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Hollywood'da boşanma modası; ünlü çift evliliğini sonlandırdı

47 yaşındaki Avustralyalı aktris Naomi Watts ve aktör sevgilisi 48 yaşındaki Liev Schreiber ilişkilerine son verdiklerini doğruladı

28 Eylül 2016 19:17

Hollywood’un ünlü çiftlerinden ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Angelina Jolie’nin Brad Pitt’ten ayrılmaya karar vermesinin yankıları sürerken, İngiliz aktris Naomi Watts ile ABD’li aktör Liev Schriber’in de evliliği de bitti.

47 yaşındaki Avustralyalı aktris Naomi Watts ve aktör sevgilisi 48 yaşındaki Liev Schreiber ilişkilerine son verdiklerini doğruladı.

Watts ve Schreiber, “Son zamanlarda iyi bir aile olarak devam etmemiz için çift olarak yollarımızı ayırmamız gerektiği sonucuna vardık. İlişkimizin yeni aşamasında, kalbimizde sevgi ve dostluk olacak” dedi. 2005’te MET Gala’da tanışan çiftin 2 çocuğu var.

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