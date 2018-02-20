Hollywood'a 'Türkan Şoray kuralları' mı geliyor?

Hollywood'un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'ın, aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla başlayan #MeToo eylemleri sinemalarda da köklü değişikliklere neden olabilir.

Eşitlik savunucusu Aktörler Sendikası, filmlerde 'çıplaklık, seks sahneleri ve ateşli öpüşme sahneleri' ile ilgili yeni yönergeleri değerlendirdiklerini açıkladı. Buna göre, sevişme sahneleri sırasında aktör ve aktrislerin cinsel organlarının tamamen kapatılarak birbirine temasının engellenmesi, öpüşme sahnelerinde de 'usturuplu' görüntülere yer verilmesi, prodüktörlerin her zaman oyuncuyu koruması gibi konular gündemde.

Sendika, "cinsel istismarın uygun bir şekilde ele alınması" ve 'mütevazı sahneler' kullanılmasının da önemle üstünde duruyor.

Bu istekler sendika tarafından iletilirken, Hollywood'un nasıl bir adım atacağı şimdilik merak konusu.