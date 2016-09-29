Hollywood yıldızlarının çıplak fotoğraflarını yayınlayan 'hacker'a 9 ay hapis talebi

Hollywood yıldızlarının online hesaplarını hack’leyerek çıplak fotoğraflarını internet ortamında yayınlayan ABD’li hacker Edward Majerczyk'in suçunu itiraf etmesi üzerine ABD Federal Mahkemesi, Majerczyk için indirimli 9 ay hapis cezası talep etti.

Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü isimlerin çıplak fotoğraflarını yayınlayan Edward Majerczyk isimli hacker, ABD Federal Mahkemesi’ne suçunu itiraf etti. Chicago’da görülen davada mahkeme Majerczyk için indirimli olarak 9 ay hapis cezası talep etti.

Majerczyk’in kesin cezası, 10 Ocak’ta kesinleşecek. Majerczyk, Jennifer Lawrence, Brie Larson ve model Kate Upton gibi ünlülerin iCloud ve Gmail hesaplarına girerek şahsi verilerini internette yayınladığı için 5 seneye kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.