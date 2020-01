Hollywood yıldızlarından Trump'a protesto

ABD’de her yıl Sinema Oyuncuları Birliği (Screen Actors Guild) tarafından dağıtılan ve bu sene 23. düzenlenen SAG Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles’ta yapılan ödül törenine, Başkan Donald Trump’ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği ABD’ye giriş yasağına yönelik protestolar damgasını vurdu.

"Trump'un hataları dehşete düşürüyor"

"Veep"teki performansıyla TV Komedi Dizisi En İyi Kadın Oyuncu dalında ödülünü almak üzere sahneye gelen Julia-Louis Dreyfus, Nazi işgali altındaki Fransa'dan kaçan bir göçmenin çocuğu olduğunu söyledi. Dreyfus, "Çok sevdiğim bu ülkenin lekelenmesinden ötürü dehşete kapılmış durumdayım. Bu göçmen yasağı bir leke ve Amerikan değerlerine aykırı" dedi.

Farklı kökenlere sahip Amerikalı oyuncular

"Moonlight" filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu rolüne layık görülen Mahershala Ali ise annesiyle olan ilişkisinden bahsetti. Protestan bir rahibin oğlu olan Ali, 17 yıl önce İslam dinini seçtiğini söyledi. Bu andan itibaren annesiyle olan ilişkisinde "farklılıkları bir kenara bıraktıklarını" dile getiren Ali, "Ben onu görebiliyorum, o beni görebiliyor. Birbirimizi çok seviyoruz. Sevgi büyüyor. Bunlar o kadar da önemli olmayan küçük detaylar" dedi.

Törende, üçüncü yıl üst üste Komedi Dalında En İyi Toplu Performans ödülüne layık görülen dizi "Orange Is The New Black" oyuncularından Taylor Schilling de bir konuşma yaptı. Schilling, "Bugün farklı arka planlara sahip bir grup insan olarak burada bulunuyoruz. Daha iyi bir hayat istediği için Nijerya, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, Kolombiya, İrlanda gibi ülkelerden gelen farklı ailelere mensubuz. Ve bizi neyin birleştirdiğini gösteren hikayeleri anlatmanın bizi bölen kuvvetlerden daha güçlü olduğunun farkındayız" dedi.

Ödül töreninde, her ödül listesinin yıldızı olan Aşıklar Şehri (La La Land) bir ödüle layık görülürken, Denzel Washington'lı Fences 2 dalda ödül aldı.

İşte Screen Actors Guild (SAG) ödülünü kazananlar...

TV Komedi Dizisi En İyi Kadın Oyuncu

Julia Louis-Dreyfus, Veep

TV Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu

William H Macy, Shameless

TV Komedi Dizisi En İyi Oyuncu Kadrosu

Orange is the New Black

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Viola Davis, Fences

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali, Moonlight

TV Dizisi ya da Mini Dizi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Sarah Paulson, The People v OJ Simpson: American Crime Story

TV Dizisi ya da Mini Dizi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Bryan Cranston, All the Way

TV Dram Dizisi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

John Lithgow, The Crown

TV Dram Dizisi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Claire Foy, The Crown

TV Dram Dizis En İyi Oyuncu

Ekibi Stranger Things

En iyi Kadın Oyuncu

Emma Stone, La La Land

En iyi Erkek Oyuncu

Denzel Washington, Fences

En iyi Ekip Performansı

Hidden Figures