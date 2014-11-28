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Kültür-Sanat

Hollywood yıldızları televizyona dönüyor

Nıcole Kidman, dram-komedi türündeki televizyon dizisi Big Little Lies’da, Oscar’lı oyuncu Reese Witherspoon ile başrolde oynayacak

28 Kasım 2014 23:04

Oscar Ödüllü oyuncular Reese Witherspoon ve Nicole Kidman, dram-komedi türündeki bir televizyon dizisinde başrol oynayacak.

Taraf'taki habere göre, Avustralyalı Yazar Liane Moriarty’nin "Big Little Lies" adlı romanından uyarlanan dizi; bir bakımevinde çocuklarıyla birlikte kalan üç annenin, karıştıkları bir cinayet olayını gerilim ve komedi öğeleriyle işliyor. Witherspoon ve Kidman, bu üç anneden ikisini oynayacak.

Dizinin senaryosunu, iki aktrisin uzun süredir yapımcılığını da üstlenen Ally McBeal ve David E. Kelly yazacak. Witherspoon ve Kidman’ın bağlı olduğu yapım şirketleri Pacific Standard ve Blossom Films, bu yılın başında Avustralyalı yazar Moriarty’den, film yapım haklarını satın almıştı. Dizi, şimdiden Amerikan kablolu televizyonlarına ve Netfix gibi internet kanallarına, sınırlı sayıda gösterim hakkı verilerek satılmış durumda.

 

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