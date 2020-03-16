Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya da Koronavirüs bulaştı

Oscar ödüllü usta oyuncu Tom Hanks, kendisine ve eşi Rita Wilson'a 12 Mart'ta Koronavirüs teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Avustralya'da Koronavirüs bulaşan Hanks ve Wilson'un tedavisi sürüyor ancak yeni bir haber ortalığı karıştırdı.
Rita Wilson'la buluşan Channel 9 Entertainment editörü Richard Wilniks'e uygulanan test de pozitif çıktı. İyi hissettiğini belirten televizyoncu, hiçbir belirti göstermediğini de söyledi.
Wilniks Rita Wilson ile görüştüğünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.