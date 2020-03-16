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Magazin

Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya da Koronavirüs bulaştı

16 Mart 2020 19:14

Avustralyalı ünlü sunucu Richard Wilkins'e yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) teşhisi kondu. Wilkins, 7 Mart ve 9 Mart'ta Koronavirüs teşhisi konan Tom Hanks'in eşi Rita Wilson ile Sydney'de görüştüklerini açıkladı. 

Oscar ödüllü usta oyuncu Tom Hanks, kendisine ve eşi Rita Wilson'a 12 Mart'ta Koronavirüs teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Avustralya'da Koronavirüs bulaşan Hanks ve Wilson'un tedavisi sürüyor ancak yeni bir haber ortalığı karıştırdı.

Rita Wilson'la buluşan Channel 9 Entertainment editörü Richard Wilniks'e uygulanan test de pozitif çıktı. İyi hissettiğini belirten televizyoncu, hiçbir belirti göstermediğini de söyledi.

Wilniks Rita Wilson ile görüştüğünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

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Richard WilkinsRita WilsonTom HanksAvustralya
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