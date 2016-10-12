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Hollywood yıldızı Shailene Woodley canlı yayında gözaltına alındı

Boru hattı inşaat alanında yapılan protesto gösterisine katılan Shailene Woodley, Facebook'un canlı yayın uygulamasında yaşananları anlatırken gözaltına alındı

12 Ekim 2016 12:08

Dört eyaletten geçecek boru hattı için inşaat alanında yapılan gösteride, polis The Divergent (Uyumsuz) serisiyle tanınan Shailene Woodley'i kelepçeledi.

Facebook'un canlı yayın uygulamasından yaşananları aktaran Woodley, "Beni ceketimden yakaladılar ve devam edemezsin dediler. Dev silahları ve copları vardı. Gitmeme izin vermediler" sözleriyle gözaltına alındığını duyurdu.

Gösterinin başından sonuna kadar yayın yapan Hollywood yıldızının çektiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Yaklaşık 20 dakika süren görüntülerde yüzlerce göstericinin inşaat alanına doğru yürüdüğü, polisle karşı karşıya geldiği, birçok eylemcinin gözaltına alındığı ve diğer protestocuların sloganlar attığı yer alıyor. 

Polis, Hollywood yıldızının gözaltına alınan 27 kişi arasında olduğunu ve mahkemeye çıkacağını açıkladı. 

ABD'nin Kanada sınırı yakınlarında bulunan petrol boru hattını yerli Amerikalılar da istemiyor. Standing Rock Sioux kabilesi, geçen ay projeye karşı gösteriler düzenlemişti.

E! News'ün haberine göre Woodley'in menajeri, dün gözaltına alınan ünlü yıldızın Kuzey Dakota'da bulunan Morton County Hapishanesi'nden bugün salıverildiğini doğruladı.

Woodley'in gözaltına alınma anını o an 40 bin kişi izledi. Haberin yayılmasıyla videonun izlenme oranı bugün 3 milyonu geçti.

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