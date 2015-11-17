T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hollywood yıldızı, 4 yıl sonra HIV taşıdığını açıkladı, eski sevgililerinin dava açması gündemde

Charlie Sheen, katıldığı bir programda HIV Pozitif olduğunu açıkladı

17 Kasım 2015 17:25

Bir süredier HIC Pozitif olduğu iddiasıyla gündeme gelen Hollywood yıldızı Charlie Sheen, Matt Lauer'e Today adlı programda HIV pozitif olduğunu, hastalığın 4 sene önce teşhis edildiğini söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, geçtiğimiz ekim ayında Sheen hakkında HIV pozitif olduğuna dair söylentiler konuşulmaya başlamıştı. National Enquirer’ın yayınladığı haberde, isim verilmeden, Hollywood’da oldukça ünlü bir aktörün HIV pozitif olduğu yazılmış, verilen ipuçları Sheen’e işaret etmişti. 2 Kasım’da National Enquirer’ın yan yayını olan RadarOnline’da benzer bir üslup kullanarak, ‘orta yaşlı bir dünya yıldızı’ benzetmesini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta İngiltere’nin The Sun’ı, ismi açıklanmayan bu yıldızın avukatlarının, eski sevgililerinin muhtemel davalarına karşı yasal hazırlıklara başladığını da söylemişti. Sheen'in hastalığını açıklaması birkaç gündür bekleniyordu.

Today’in bugünkü bölümüne konuk olan Charlie Sheen, HIV pozitif olduğunu açıkladı.

ETİKETLER

charlie sheenhıv pozitifaçıkladıtaşıdıhollywood yıldızı4 yıldıreski sevgilileridavagündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24