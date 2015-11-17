Hollywood yıldızı, 4 yıl sonra HIV taşıdığını açıkladı, eski sevgililerinin dava açması gündemde

Bir süredier HIC Pozitif olduğu iddiasıyla gündeme gelen Hollywood yıldızı Charlie Sheen, Matt Lauer'e Today adlı programda HIV pozitif olduğunu, hastalığın 4 sene önce teşhis edildiğini söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, geçtiğimiz ekim ayında Sheen hakkında HIV pozitif olduğuna dair söylentiler konuşulmaya başlamıştı. National Enquirer’ın yayınladığı haberde, isim verilmeden, Hollywood’da oldukça ünlü bir aktörün HIV pozitif olduğu yazılmış, verilen ipuçları Sheen’e işaret etmişti. 2 Kasım’da National Enquirer’ın yan yayını olan RadarOnline’da benzer bir üslup kullanarak, ‘orta yaşlı bir dünya yıldızı’ benzetmesini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta İngiltere’nin The Sun’ı, ismi açıklanmayan bu yıldızın avukatlarının, eski sevgililerinin muhtemel davalarına karşı yasal hazırlıklara başladığını da söylemişti. Sheen'in hastalığını açıklaması birkaç gündür bekleniyordu.

Today’in bugünkü bölümüne konuk olan Charlie Sheen, HIV pozitif olduğunu açıkladı.