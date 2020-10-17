"Hollywood'un Altın Çağı"nın yıldızlarından Rhonda Fleming hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

"Hollywood'un Altın Çağı"nın yıldızlarından Rhonda Fleming, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Fleming'in 14 Ekim'de Santa Monica'da, zatürre kaynaklı nedenlerden hayatını kaybettiği belirtildi.

Fleming'in beyaz perdedeki ilk rolü Alfred Hitchcock'un 'Spellbound' (Öldüren Hatıralar) filmindeki Mary Carmichael rolüydü. Filmde çok kısa bir rol alsa da oynadığı hiperseksüel Carmichael karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu rolde gösterdiği başarının ardından Fleming, yeni yapımların aranan ismi haline geldi. Fleming, komediden drama filmlerine, müzikallerden Westernlara geniş bir yelpazede rol alsa da, "Hollywood'un Altın Çağı" olarak bilinen 1910-1960 yılları arasında canlandırdığı 'femme fatale' karakterlerle birçok kişinin aklına kazındı.

Fleming, oyunculuk kariyerine nokta koyduktan sonra yardım kuruluşlarına yaptığı desteklerle sık sık gündeme geldi.