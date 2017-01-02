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Yaşam
Deutsche Welle

‘Hollywood’ oldu ‘Hollyweed’

Ünlü ‘Hollywood’ yazısı kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ‘yeni yıl şakası’ yapılarak ‘Hollyweed’ şeklinde değiştirildi. Şakanın sebebinin esrar kullanımının yasallaşmasına gönderme olduğu belirtildi.

02 Ocak 2017 17:06

ABD'nin Los Angeles kentinde Hollywood bölgesindeki dünyaca ünlü ‘Hollywood' yazısı yılbaşı gecesi ‘şaka' yapılarak ‘Hollyweed' olarak değiştirildi.

Yerel saatle 02:00'da kimliği belirsiz kişiler tarafından yapıldığı belirtilen ‘yılbaşı şakasında' kentin tamamına hâkim bir tepedeki ‘Hollywood' yazısının her biri 13'er metre olan ‘o' harflerinin belli bölümlerine müdahalede bulunularak değiştirildi ve ‘Hollyweed'e çevrildi.

Olaya gün ağardığında müdahale eden polis soruşturma başlatırken eylemin Kasım ayında yapılan referandumla Kaliforniya'da esrar kullanımının yasallaşması yönünde karar verilmesine bir gönderme olduğu düşünülüyor. ‘Weed' kelimesi ot anlamına gelmekle birlikte argoda ‘esrar' kelimesi anlamında da kullanılıyor.

Polis şimdi suç teşkil edebilecek eylemin sorumlularını bulmak için araştırmalarını sürdürüyor. Güvenlik kamerası görüntülerinin olayın aydınlatılmasına yardımcı olması bekleniyor.

Ünlü ‘Hollywood' yazısı 41 yıl önce de yine ‘Hollyweed' olarak o dönem sanat öğrencisi olan Danny Finegood tarafından değiştirilmişti.

Yazı 1923 yılında Los Angeles tepelerine bir emlak reklamı olarak ‘Hollywoodland' şeklinde yerleştirilmişti. Sonraları son dört harfinin kaybolmasıyla ‘Hollywood' yazısı kalmış ve bu da ABD film endüstrisinin sembolü haline gelmişti. Dev harfler 2012'de restore edildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp, UÇ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Los AngelesHollywoodKasımKaliforniyaDanny FinegoodSonralarıABDDeutsche Welle Türkçe DW/afp UÇ/GA

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