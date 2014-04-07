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Yaşam
Deutsche Welle

Hollywood efsanesinden veda

Hollywood’un en eski ve sevilen isimlerinden olan Mickey Rooney, dün hayatını kaybetti. 1930’lu yıllardan itibaren sinema dünyasında olan ve döneminin en ünlü oyuncularından olan Rooney, 200’e yakın filmde rol aldı.

07 Nisan 2014 15:33


Los Angeles Polisi'inin ifadesine göre, aktör Mickey Rooney dün ailesiyle beraber olduğu sırada Hollywood'un kuzeyindeki evinde 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Çok küçük yaşta girdiği Hollywood dünyasında “Andy Hardy” karakteriyle 1930’lu ve 40’lı yıllarda 20’ye yakın filmde rol alarak ünlenen Rooney, 1939 yılındaki “Babes in Arms” isimli müzikalindeki rolüyle ile büyük ilgi toplamıştı.

Elizabeth Taylor ile beraber rol aldığı 1944 yapımı Oscarlı film “National Velvet” ve Audrey Hepburn ile beraber rol aldığı “Breakfast at Tiffany's” Rooney’in yer aldığı önemli filmler arasında bulunuyor.

1979 yılında “The Black Stallion” isimli filmdeki performansıyla 'En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu' adaylığı dâhil toplamda 4 kez Oscar’a aday gösterilen Rooney, 1979 yapımı Broadway Müzikali “Sugar Babies”’deki performansıyla Tony Ödülü’nü kazanmıştı.

Hayatı boyunca sekiz kez evlenen Rooney, ilk evliliğini Ava Gardner ile yapmıştı. Aynı zamanda 1983 yılında American Film Enstitüsü (AFI) tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazanan Rooney, Hollywood’un efsane isimleri arasında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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