Hollywood 2015'te gişe rekoru bekliyor

Sinemaseverler, karşılamaya hazırlandığımız 2015'te birbirinden iddialı filmleri izleme şansı bulacak. Hollywood bu yıl rekor bilet satışları hedeflerken, bilet satış kuruluşu Fandango yaptığı kamuoyu araştırmalarına dayanarak yılın dev bütçeli filmleri arasında olası gişe rekortmenlerini açıkladı bile.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yeni yılda sinemaseverlerin en çok bekledikleri filmler listesinde Yıldız Savaşları serisinin devamı olan "The Force Awakens" başı çekiyor.

"Star Wars: VII - The Force Awakens" (Yıldız Savaşları: Bölüm VII- Güç Uyanıyor)'u,"Avengers: Age of Ultron" (Yenilmezler: Ultron Çağı) ve "TheHunger Games: Mockingjay - II" (Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm II) izliyor.

Bu filmlerin ABD'de 2013 yılına ait 11 milyar dolarlık gişe rekorunu kırmaları bekleniyor.

İnternet sitesi Boxofficemojo.com'un rakamlarına göre, 2014 yılında Hollywood'un toplam gişe hasılatı 9,4 milyar dolarda kaldı.

Star Wars'un Walt Disney Co. tarafından çekilen "The Force Awakens"ın ABD'de, 18 Aralık'da vizyona girmesi planlıyor. George Lucas'ın bilim kurgu hikayesini, Star Trek'in (Uzay Yolu) yönetmeni J.J. Abrams çekiyor.

En çok istenenler Lawrence ve Downey Jr

Fandango tarafından 1000 Amerikalı sinema izleyicisi arasında yapılan ankete göre, Hunger Games'in yıldızı Jennifer Lawrence, geçen yıldan sonra bu yıl da sinemaseverlerin en çok görmek istedikleri kadın oyuncu.

Lionsgate yapımı Hunger Games'in ikinci bölümünün ABD'de 20 Kasım 2015'de vizyona girmesi bekleniyor.

Filmin birinci bölümü bu yıl vizyona girdikten sonra beş hafta içinde gişe hasılatında ikinci sıraya tırmanmıştı.

Amerikalı izleyicilerin görmeyi en çok istedikleri erkek oyuncu ise Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr, bu yıl süper-kahraman filmlerinden Disney yapımı Avengers'ın 2012'deki filmini izleyecek yeni bölümünde, Tony Stark rolüyle beyaz perdelerde görünecek.

Merakla beklenen diğer filmler arasında Universal Pictures'a bağlı Focus Features yapımı erotik macera filmi "Fifty Shades of Grey" (Grinin 50 Tonu) ile Jurassic Park'a yeniden can verecek "Jurassic World" (Jurassic Dünyası) da var.