Hollande ilk iş olarak Merkel ile görüşecek

Hollande, görevine Elysee Sarayı'nda selefi Nicolas Sarkozy'nin elini sıktıktan sonra resmen başladı.

Hollande ilk iş olarak Berlin'e geçerek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmeye gidecek.

Hollande-Merkel görüşmesi, Yunanistan'da doğan siyasi tıkanıklık nedeniyle Atina'nın euro'yu terketmek zorunda kalabileceği kaygılarının gölgesinde geçecek.

François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in liderliğindeki kemer sıkma odaklı politikaları eleştiriyor.

Fransa ve Almanya, euro bölgesinin en büyük iki ekonomisi olarak, borç krizine karşı alınacak önlemler konusunda kilit konumdalar.

Angela Merkel, euro ülkelerinin bütçesine sıkı denetim getiren mali disiplin anlaşmasını -Hollande'ın itirazlarına karşın- yeniden pazarlığa açmayacağını söylemişti.

İlerleyen saatlerde Berlin'de Angela Merkel ile akşam yemeğinde buluşması beklenen François Hollande, dün bir Fransız televizyonuna verdiği mülakatta,

''Her konuda aynı düşünmediklerini'' kabul etti.

Sosyalist Cumhurbaşkanı Hollande, ''Birlikte güzel uzlaşmalara'' varmayı umduğunu kaydetti.

Hollande ilk kabine toplantısını Perşembe günü düzenleyecek. Bunun ardından da ABD'yi ziyaret etmek üzere yola çıkacak.

(BBC Türkçe)