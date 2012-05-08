Merkel, Hollande’a kucak açtı, piyasalar toparlandı

Avrupa’daki seçim sonuçlarının, Euro bölgesi ülkelerinin sıkı ekonomik tedbirleri sürdürmede gösterecekleri kararlılık konusunda soru işaretlerine yol açması özellikle Avrupa borsalarında büyük tedirginlik yarattı.

Fransa’da cumhurbaşkanının değişmesi, Yunanistan’da ise, daha fazla kemer sıkmaya karşı ve belirsiz bir sürece girilmesiyle sonuçlanan pazar günkü seçimlerin ardından, 3 yılı aşkın bir süredir krizle verilen mücadelede yeni bir boyuta geçildiği görüşü ağır basıyor. Hürriyet'in haberine göre; Fransa’ya dönük endişeler, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nde kalıp kalmayacağından, haziranda yeni bir seçime gidilmesine kadar uzanan belirsizlik senaryolarıyla birleşince Fransa, Almanya ve İspanya borsalarında açılışta kayıplar yüzde 2’yi buldu. İngiltere ise, resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu için borsalardaki kayıptan korundu.



En büyük kayıp



Euro krizini en derin yaşayan Yunanistan’da güne sert satışla başlayan Atina Borsası’nda gün içinde kayıplar yüzde 7’yi aştı. Avrupa’daki seçimlerinin ilk sonuçları Asya piyasalarına da yansıdı. Tokyo Borsası yüzde 2.78, Hong Kong yüzde 2.61 düşüyle kapandı. Avrupa piyasalarının geçen iki haftada Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı François Hollande’ın zaferini fiyatladıkları belirtildi.



Hollande ile de çalışırız



Piyasalarda sabah seansalırnad yaşanan sert satışların öğleden sonra gelen tepki alımları ile hız kesmesi dikkat çekti. Başta Almanya ve Fransa borsaları olmak üzere Avrupa’nın önde gelen borsalarında günün ikinci yarısında yaşanan küçük çaplı toparlanmalar dikkat çekti. Hatta Fransa, Almanya ve borsaları, gün sonuna doğru toparlanarak artıya da geçti. Fransa borsasındaki artış yüzde 1.65 oldu. Avrupa borsalarındaki toparlanma ağırlıklı olarak tepki alımlarına bağlanırken, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan François Hollande ile yakın uyum içerisinde çalışacaklarını açıklamasının etkili olduğuna dikkat çekiliyor.



Reforma uymalı



Fransa’daki seçim kampanyası sırasında Nicolas Sarkozy’i desteklediği bilinen Merkel, “Birlikte iyi ve yoğun biçimde çalışacağız, kendisinin göreve başlamasının hemen ardından da bir araya geleceğiz. Hollande’ın Almanya’da benim tarafımdan sıcak şekilde karşılanacağını söyleyebilirim” dedi. Merkel Yunanistan’da ise, reform programının sürdürülmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Merkel şöyle konuştu: “Nasıl bir koalisyon kurmak mümkün. Durum zor görünüyor ancak çözüm arayışları devam etmeli. Yunanistan’ın krizden çıkmaması için en iyi yol AB’nin yardım planı. Hangi hükümetin başa geldiğinden çok Yunanistan’ın sözlerini yerine getirmesi önemli.”