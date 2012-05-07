François Hollande kimdir?

Fransa'da Sarkozy iktidarına son veren sosyalist François Hollande deneyimli bir örgütçü olmasına rağmen hiçbir zaman hükümette görev almadı.

Birçoklarınca dost canlısı, ılımlı bir kişi olarak nitelenen Hollande'ın sessiz, bazılarınca sıkıcı bulunan duruşu, Nicolas Sarkozy'nin yoğun ve göz kamaştırıcı tarzıyla tamamen zıt.

Ancak yakın zamana dek işe Vespa'sıyla gitmeyi tercih eden Hollande'ın yandaşları, liderin, ülkeyi yönetebilecek çelik gibi bir iradeye sahip olduğunu söylüyor.

Hollande, 2012 cumhurbaşkanlığı seçimine adaylık için partisinden destek alıncaya kadar yoğun bir ön seçim aşamasından geçti. Bu süreçte hem siyasi, hem de özel yaşamı sınandı.

Adaylık yarışının en dramatik anlarından biri, rakip adaylar arasında bulunan, yaklaşık 30 yıl boyunca hayat arkadaşı ve dört çocuğunun annesi olan ancak geçtiğimiz yıllarda ayrıldığı Ségolène Royal'in, kendisini desteklediğini ilan etmesiydi.

Partideki yükselişi

François Hollande, 12 Ağustos 1954'te kuzeybatıdaki Rouen kentinde, bir doktorun oğlu olarak dünyaya geldi.

École Nationale d'Administration'da okuyan Hollande, Ségolène Royal ile de bu okulda tanıştı. Daha sonra bir diğer seçkin öğrenim kurumu olan Sciences Po'da (Siyasal Bilimler) eğitim gören François Hollande, öğrencilik yıllarında başladığı siyasi faaliyetlerini, 1979'da Sosyalist Parti'ye üye olarak sürdürdü.

Hollande, François Mitterrand yönetimi sırasında kabinede ekonomik danışman olarak alt düzeyde bir görev aldı.

1988'den bu yana Correze milletvekili olan Hollande, 1997'de Lionel Jospin'den parti liderliğini devraldı ve on yılı aşkın bir süre bu görevi yürüttü.

2007 yılında Ségolène Royal'in Nicolas Sarkozy karşısında yenilmesi yüzünden parti içinde yaşanan gerginlik üzerine 2008'de parti liderliğinden istifa etti.

Daha sonraki yıllarda, o dönemde gazeteci Valerie Trierweiler ile ilişki yaşamakta olduğu ortaya çıktı. Hollande, o tarihten bu yana Paris Match dergisinde siyasi muhabir olan Trierweiler ile beraberliğini sürdürüyor.

Hollande ile Royal arasındaki sürtüşme, Sosyalistler için uzun yıllar boyu yüz kızartıcı bir durum yarattı ama 2011 Mayıs'ında, parti çok daha büyük boyutlarda bir skandal yaşadı.

Geçen yılın başkanlık yarışı için favori ismi Dominique Strauss-Kahn, cinsel tecavüz suçlamasıyla New York'ta gözaltına alındı. Suçlama daha sonra düştü ama Strauss-Kahn'ın sahneden çekilmesiyle, François Hollande'a, 2012 seçimleri için en uygun aday gözüyle bakılmaya başlandı.

Devlet adamlığı

François Hollande'ın geniş çaplı bir destek topladığının kanıtlarından biri, eski muhafazakar cumhurbaşkanı Jacques Chirac'dan umulmadık bir övgü alması oldu.

Chirac, anılarında Hollande'dan "partilerüstü, gerçek bir devlet adamı" diye söz etti. Chirac'ın sözleri, bazılarınca Sarkozy'ye hakaret olarak algılandı. Jacques Chirac kitabında Sarkozy'yle açık açık alay etmişti.

Bununla birlikte Hollande, genelde ılımlı biri olarak görülüyor. Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlıca rakibi Martine Aubry ile katıldığı bir tartışma programında, "Katı bir sol istemiyorum. Beş yıldır süren acımasız bir başkanlık dönemini geride bırakıyoruz. Ülkeyi bölecek bir adaylığa ihtiyacımız var mı? Ben istemiyorum bunu. Sağlam bir sola ihtiyacımız var."dedi.

François Hollande'ın turu kazanması halinde, Martine Aubry'nin başbakan olacağı konuşuluyordu.

Hollande bir ılımlı siyasetçi olarak görülmekle birlikte, Sosyalistlerin adayı olarak kampanyasını katı ekonomik politikalara dayandırdı. Vergi diliminin tavanındaki kişilerden yüzde 75 vergi alınmasını, 60 bin yeni öğretmen alınmasını öneren Hollande, Nicolas Sarkozy'nin imzaladığı AB mali büyüme anlaşmasını yeniden tartışmaya açmak istediğini ilan etti.

Hollande'ın 1 milyon euro'dan fazla gelir sahibi olanlardan yüzde 75 oranında vergi alınması fikrini ortaya atması, kendi partisindekileri bile şaşkınlığa uğrattı ve rakiplerince şiddetle kınandı. Nicolas Sarkozy'nin partisi UMP'nin lideri Jean-François Copé, binlerce ek öğretmen istihdam edilmesi fikrini "çılgınlık" diye niteledi.

Yakınlarda François Hollande'ın biyografisini yazan siyaset muhabiri Marie-Eve Malouines, kitabında, en üst düzeydeki görevi ele geçirmeye kararlı ama tartışma ve sürtüşme yaşamaktan kaçınan bir siyasetçi tablosu çizdi.

Hollande da, kendisinin Fransa'yı yönetmeye hazır olduğunu ve bileğinin hakkıyla bu göreve gelmek istediğini söylüyor. (BBC Türkçe)