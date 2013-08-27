Hollande: Fransa gaz saldırısı kararını alanları cezalandırmaya hazır

Fransa’nın değişik ülkelerdeki büyük elçilerinin Elysee Sarayı’ndaki geleneksel toplantısında açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransa’nın Suriye’de talihsiz bir şekilde masum insanlara karşı gaz saldırısı kararını alanları cezalandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Engin Akgürbüz'ün DHA'da yayımlanan haberine göre, "Tüm dünya, Suriye’de kimyasal silahların kullanıldığı haberinin doğrulanmasından sonra ürperdi" diyen Cumhurbaşkanı François Hollande; "Eldeki tüm işaretler kimyasal silahın Suriye rejimi tarafından kullanıldığını gösteriyor ve bu olay bir kere daha rejimi dünyanın gözünde mahkum etti. Fransa, Suriye muhalefetine bir seneden beri yardımda bulunuyor. Bugünden itibaren sorumluluğumuzun derecesi değişmiştir. Bundan sonra yapılması gereken BM araştırması bitiminde, Suriye’ye verilecek en uygun cevabın araştırılmasıdır. Şam’ın yaptığı bu kimyasal saldırı cevapsız kalmayacaktır" dedi.