Hollandalı ve Türkiyeli queer sanatçılar arasında dayanışma ve iş birliği ağı: 'Through the Window'

Türkiyeli ve Hollandalı queer sanatçı ve aktivistleri dijitalde buluşturacak olan, 'Through The Window' projesi, bir çevrimiçi sergi, iki söyleşi ve söyleşileri takip eden iki partiden oluşacak.

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen ve sanatçı Ömer Tevfik Erten tarafından kürate edilen projede, çevrimiçi söyleşilerin Hollandalı yazar ve felsefeci Simon(e) van Saarloos tarafından organize edildiği projenin koordinatörlüğünü şarkıcı, DJ ve LGBTİ+ hakları aktivisti Kübra Uzun üstleniyor.

İstanbul ve Amsterdam Pride'ın arasında, Temmuz-Eylül aylarında gerçekleşecek olan Through The Window, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'da Club CoWed'de 'Queer Aktivizm' söyleşisini düzenliyor. Kültigin Kağan Akbulut, Lilith HB, So Roustayar ve Maha Youssef'in konuşmacı olarak katılacak ve bir saat sürecek.

1 Eylül Dünya Barış Gününde, 10 Türkiyeli ve 10 Hollandalı toplam 20 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek olan dijital sergi açılışının hemen ardından ikinci çevrimiçi söyleşi gerçekleşecek.

Sadece Instagram hesabı üzerinden takip edilecek olan Through The Window, Türkiyeli ve Hollandalı sanatçılar arasında oluşturmaya çalıştığı kültürel ağı ve dayanışmayı projenin ardından da sürdürmeyi hedefliyor.