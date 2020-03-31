Hollandalı Türkler Koronavirüs'le mücadele eden sağlık personeline Kur'an'dan ayetle teşekkür etti

Hollanda'da yaşayan Türkler bir hastanenin karşısındaki otobüs durağı reklam tabelasında Kur'an-ı Kerim'den ayete yer vererek Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele eden sağlık personeline teşekkür etti.

Euronews'in haberine göre; Amersfoort Rahman Camisi yöneticileri, Amsterdam'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Meander Hastanesi'nde çalışan sağlık personeline teşekkür etmek hazırladıkları afişte, Kur'an-ı Kerim'den "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" ayetine yer verdi. Ayrıca afişte "Teşekkürler sağlık personeli" ifadeleri kullanıldı.

Rahman Camisi Başkanı Ramazan Yıldız yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık personelleri Koronavirüs'ten dolayı insanların sağlığı için çok zahmet çekiyor ve zaman zaman uykusuz kalıyorlar. Biz de bunun için kendilerine nasıl teşekkür edebiliriz diye düşündük ve hastanenin karşısındaki otobüs durağına İngilizce ve Hollandaca durumla bağlantılı bir ayetin asılmasına karar verdik. İnanç farkı gözetmeksizin onlara Kur'an-ı Kerim'in 5'inci suresinin 32'inci ayeti ile teşekkür ederek onları motive etmeye çalıştık."