Hollandalı turist Hoffman’ın cesedi Adli Tıp'ta bekliyor

Mersin’in Silifke ilçesinde 37 gün boyunca 80 kişilik ekip tarafından aranan ve geçtiğimiz gün ölü olarak bulunan kayıp Hollandalı turist Joey Hoffman’ın cesedi otopsi için getirildiği Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda bekliyor. Hoffman’ın ön otopsi raporunda ise herhangi bir bıçak ya da ateşli silah izine rastlanmadığı fakat cesedi çürüdüğü için DNA testi yapıldıktan sonra teslim edileceği öğrenildi.

Sigortacı Joey Hoffman, Hollandalı arkadaşı 34 yaşındaki Björn Breukers ve Tarsuslu eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers ile birlikte 8 Temmuz’da Narlıkuyu’da tatil yapmak ve arazi satın almak için bu bölgeye geldi. Dağlık alanda arazi bakan 3 arkadaştan, Derya ile eşi Björn Breukers iddiaya göre ayrılıp geldikleri yoldan dönüşe geçti. Hoffman ise, “Ben tırmanamam, aşağı yola doğru gideceğim” diyerek ayrıldı. O günden sonra da izine rastlanılmadı.

37 gün boyunca 80 kişilik ekip tarafından drone ve köpeklerle aranan kayıp Hollandalı Joey Hoffman, dün sabah Kuruçay Deresi yakınlarındaki kayalıklar arasında bulundu. Cesetteki ilk muayenede bıçak ya da ateşli silah izine rastlanmadı.

Hoffman’ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere geçtiğimiz gün Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Hoffman’ın cesedinin çürüdüğü için otopsi işlemlerinin zor yapıldığı ve DNA testi için ailesinin beklendiği öğrenildi. Yetkililer tarafından ise soruşturmanın Silifke Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapıldığı ve Hoffman’ın ailesini arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hoffman’ın cenazesinin morgda bekleyişi sürüyor. (DHA)