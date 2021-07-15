Hollandalı Jan de Veen, 6 bin dolarlık dünyanın en pahalı hamburgerini yaptı

Hollandalı restoran De Daltons’un sahibi Robbert Jan de Veen, pandeminin insanlara yaşattığı sıkıntılardan etkilenerek tarihin en pahalı hamburgerini yarattı. Veen, yaklaşık 5,964 dolarlık hamburgerinden elde ettiği geliri hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Hollandalı restoran De Daltons’un sahibi Robbert Jan de Veen, The National yayınına verdiği demeçte, “Kitlelerin çektiği acıları ve restoran endüstrisinin kasvetli durumunu görünce kendimi kötü hissettim. Bu nedenle, dünyanın en pahalı hamburgerini yaratmaya ve tüm gelirini de hayır kurumlarına bağışlamaya karar verdim” dedi.

Veen, bu hamburgerle Rekorlar Kitabı’na da girmek istediğini belirtti ve başvurusunu yaptığını söyledi. Dünyanın en pahalı hamburgeri olarak Guinness Dünya Rekoru sahibi, 2011’de bir Oregon restoranı tarafından satılan 4.971 dolarlık hamburgerdi.

Esquire’ın haberine göre; hamburger için Japon wagyu bifteği, beluga havyarı, Alaska kral yengeci ve beyaz trüf gibi abartılı malzemelerden oluşan bir menü seçti. Ve çok fazla zaman harcadı: “Altın Çocuk” adını verdiği hamburgeri hazırlaması yaklaşık dokuz saat sürdü. Veen ayrıca hamburgerin dışını yenilebilir altın tozlarıyla kapladı.

Hollanda Kraliyeti Yiyecek ve İçecek Derneği Başkanı Rober Wilemse, hamburger için yaklaşık 6 bin dolar ödedi. Wilemse, tattığı hamburger için “Malzemeler birbirini çok iyi tamamlıyor ve lezzetler yoğun” dedi.

Yüksek fiyatlı ve rekorlar kitabına girmesi söz konusu olan hamburgeri yemek için Wilemse ellerini kullandığını, çünkü bağlam ne olursa olsun düzgün bir insanın hamburger yemesinin tek yolunun bu olduğunu kaydetti: “Bu burger son derece pahalı olsa da yine de ellerinizi kullanmalısınız çünkü hamburger yemenin tek yolu bu.”