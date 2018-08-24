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Yaşam

Hollandalı diplomat Ankara'ya geldi, ilk işi Anıtkabir'i ziyaret etmek oldu

“Saygılarımı Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'e göstermek için, bugün Anıtkabir'i ziyaret ettim"

24 Ağustos 2018 14:57

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Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği’nde görev teslimi yaşandı. Büyükelçilikte görevli diplomatlardan Cees Van Beek, 2 yıllık sürenin dolmasının ardından görevini Jan Willem Scholten’e devretti.

Scholten’in Ankara’ya gelmesinin ardından ilk işi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün mezarı Anıtkabir’i ziyaret etmek oldu.

Hollandalı diplomat, kişisel Twitter hesabından Anıtkabir ziyaretine dair fotoğraflar da paylaştı ve şunları yazdı: “Saygılarımı Cumhuriyetin kurucusu #Atatürk'e göstermek için, bugün #Anıtkabir'i ziyaret ettim. Cumhuriyeti'nin kuruluş hikayesi hakkında daha fazla öğrenmek istiyorum.”

Scholten, daha sonra da takipçilerine İngilizce olarak, “Türkçem düzgün mü” diye sordu.

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