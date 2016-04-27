De Telegraaf, Hollandalı gazetecinin Türkiye'de gözaltına alınmasını böyle duyurdu!

Türk asıllı Hollandalı gazeteci Ebru Umar’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten gözaltına alınıp, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasınının ardından, Hollanda'nın yüksek tirajlı De Telegraaf gazetesi, birinci sayfasının yarısını kaplayan Erdoğan’ın goril olarak çizildiği bir karikatürle çıktı.

Karikatürde Erdoğan, Avrupa’da basın özgürlüğünü ezen bir goril olarak resmedildi. Erdoğan’ın yumrukları altında kırılan kalemler, dökülen mürekkepler ve yurtdışına çıkması yasaklanan Umar’ı temsilen sıkışıp kalan bir kadın görüldü.