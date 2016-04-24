'Erdoğan'a hakaret'ten gözaltına alınan Hollandalı gazeteci adli kontrol şartıyla serbest

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Kuşadası'nda gözaltına alınan Türkiye kökenli Hollandalı köşe yazarı Ebru Umar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ebru Umar, son olarak Rotterdam Başkonsolosluğu'nun Hollanda'daki Türk toplumuna yönelik "muhbirlik çağrısını" eleştiren bir köşe yazısı kaleme almıştı. Umar’a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği haber veriliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından Kuşadası Adliyesi’ne çıkarılan Ebru Umar'ın, savcı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi belirtiliyor.

"Devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Umar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Umar’a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği haber veriliyor.

Umar, son olarak Metro gazetesindeki köşesinde Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'nun "muhbirlik çağrısı" üzerine sert bir yazı kaleme almıştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin dün gece Umar'ı telefonla aradığı belirtilirken Hollanda Dışişleri Bakanlığı, gözaltı ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı. Siyasi partiler ve Hollanda Gazeteciler Sendikası, Umar'ın gözaltına alınmasını kınadı.

"Ve polis kapıda. Şaka değil"

Ebru Umar, gözaltı kararını Cumartesi gecesi Twitter hesabından duyurdu. "Ve polis kapıda. Şaka değil" diye yazan Umar, Hollanda basınına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili Twitter mesajları nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.

Umar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kuşadası Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldü.

Gözaltı kararı üzerine Hollanda Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Umar İle sürekli irtibat halinde olduklarını açıkladı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği'nin de gelişmeleri yakından izlediği belirtildi. Hollanda'nın İzmir fahri başkonsolosluğu ise, Umar'ı savunması için bir avukat görevlendirdi.

Ebru Umar, son olarak Rotterdam Başkonsolosluğu'nun Hollanda'daki Türk toplumuna yönelik "muhbirlik çağrısını" eleştiren bir köşe yazısı kaleme almıştı. Umar, Metro gazetesindeki köşesinde bu çağrıyı eleştirerek, şunları demişti:

"Türk konsolosluğunun çağrısını destekleyenler, Naziler gibi muhbirlik yapsın. Hollanda'da Sultan Erdoğan, 1923 yılında, cumhuriyetin kurulmasından bu yana tanıdığım en megolaman diktatör hakkında ihbarda bulunsunlar... Sadece şunu söyleyebilirim; go f... yourself."

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Başkonsolosluğun 'Erdoğan muhbirliği' çağrısına Hollanda'dan kınama

Hollanda'daki siyasi parti temsilcileri, gözaltı kararına tepki göstererek, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama istedi.

İktidar ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) Milletvekili Han ten Broeke, Umar'ın gözaltına alınması ile ilgili bir soru önergesi verdi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders de, Twitter'da "İslamo -faşist Erdoğan, ayaklarını Ebru Umar'ın üzerinden çek" mesajını paylaştı.

Hollanda Gazeteciler Sendikası (NVJ) Genel Sekreteri Thomas Bruning, Türkiye'de medyaya yönelik baskılar ve düşünce özgürlüğü konularında ciddi kaygı duyduklarını söyledi.

Gazetecilerin gözaltına alınmasının Türkiye'de sıkça yaşanan bir durum olduğunu belirten Bruning, "Bu ülke her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Şu an elimizdeki tek silah, politik baskı ve medyanın ilgisi" dedi.