"Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten gözaltına alınan Türk asıllı Hollandalı gazetecinin evi soyuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Kuşadası'nda gözaltına alındıktan sonra hakkında yurtdışına çıkma yasağı verilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye kökenli Hollandalı köşe yazarı Ebru Umar'ın Amsterdam'daki evi soyuldu.

Odatv’den Süheyla Kaplan’ın haberine göre Umar, Hollanda Haber Ajansı ANP'ye verdiği demecinde evine hırsız girdiğini ve laptopunun çalındığını söyledi.

"Evime göz kulak olması için komşuma haber vermiştim. Ondan aldığım bilgiye göre evimin kapısı kırılmış ve evin içi darmadağın edilmiş. Laptopum çalınmış. Kuşadası'na ikinci bir laptopumla gelmiştim" diyen Umar, olayın korkutma ve provokasyon amaçlı yapıldığını söyledi.

Umar, son olarak Metro gazetesindeki köşesinde Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'nun "muhbirlik çağrısı" üzerine sert bir yazı kaleme almıştı.

“Ve polis kapıda, şaka değil”

Hakkındaki gözaltı kararını Cumartesi gecesi Twitter hesabından "Ve polis kapıda. Şaka değil" diye duyuran Umar, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili mesajları nedeniyle gözaltına alındığını söylemişti.

Umar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kuşadası Güvenlik Büro Amirliği'ne götürülmüştü.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği'nin gelişmeleri yakından izlediği belirtilirken Hollanda'nın İzmir Fahri Başkonsolosluğu da, Umar'ı savunması için bir avukat görevlendirdi.

Ebru Umar, son olarak Rotterdam Başkonsolosluğu'nun Hollanda'daki Türk toplumuna yönelik "muhbirlik çağrısını" eleştiren bir köşe yazısı kaleme almıştı.

Umar, Metro gazetesindeki köşesinde bu çağrıyı eleştirerek, şunları söylemişti:

"Türk konsolosluğunun çağrısını destekleyenler, Naziler gibi muhbirlik yapsın. Hollanda'da Sultan Erdoğan, 1923 yılında, cumhuriyetin kurulmasından bu yana tanıdığım en megolaman diktatör hakkında ihbarda bulunsunlar... Sadece şunu söyleyebilirim; go f... yourself."