Hollandalı bakan: 'Geerdink serbest bırakılmazsa Türkiye'yi terk ederim' dedim

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Türkiye ziyareti sırasında Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink'in Diyarbakır'da gözaltına alınması üzerine Türk yetkilileri ülkeyi terk etmekle tehdit ettiğini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Koenders, Hollandalı gazetecilerin Türkiye'de gözaltına alınması konusunda parlamentoya bilgi verdi.

Büyükelçiler Konferansı için 5 -7 Ocak günlerinde Türkiye'ye giden Koenders,Geerdink'in gözaltına alınmasının temasları sırasında gerilime yol açtığını anlattı. Gözaltı haberi üzerine kendisini kötü hissettiğini belirten Koenders, "Ziyareti kesip dönme noktasına gelmiştim" dedi.

Hollandalı bakan, Türk muhataplarına bu rahatsızlığı ilettiğini açıkladı ve "Geerdink hemen serbest bırakılmazsa ziyareti kesip çekip giderim" dediğini anlattı.

Koenders'in tepkisi üzerine Türk makamlarının devreye girdiği ve Hollandalı gazetecinin kısa sürede serbest bırakıldığı belirtiliyor.

'Kasıtlı bir davranış'

Diyarbakır'da yaşayan tek yabancı gazeteci olan Hollandalı Frederike Geerdink, 6 Ocak'ta gözaltına alınmış, ardından aynı gün içinde serbest bırakılmıştı.

Koenders, Geerdink'den bir gün sonra da Hollandalı bir başka gazeteci Mehmet Ülger'in gözaltına alındığını anımsattı. Dışişleri Bakanı, tepkisi nedeniyle Ülger'in de kısa sürede serbest bırakıldığını söyledi.

Koenders, bu gelişmeler üzerine Türk yetkililere, hukuk devleti ve insan hakları konusundaki kaygılarını da ilettiğini açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanı, "Türk vatandaşları yargının bağımsızlığının ihlaline, düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasına, gazetecilerin tutuklanmasına ve medyaya yönelik baskılara maruz kaldı. Bunlar kaygı verici gelişmeler" demişti.

Koenders'ın ziyareti sırasında iki Hollandalı gazetecinin gözaltına alınması, "Kasıtlı bir davranış" değerlendirmelerini gündeme getirmişti.

'İlişkilerde dip nokta'

İktidar ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) ve muhalefetteki Hristiyan Demokrat Parti (CDA) Hollandalı gazetecilerin gözaltına alınmasını ilişkilerde yeni bir "dip nokta" olarak tanımlamışlardı.

VVD Milletvekili Mark Verheijen, "Türkiye'nin, Koenders'ın temasları sırasında Hollandalı bir gazeteciyi gözaltına alması bilinçli bir provokasyona benziyor" açıklamasında bulunmuştu.

Hollanda kamuoyunda tepki çeken gözaltılar üzerine Metro gazetesi yazarı Jan Dijkgraaf, sert ifadeler içeren bir yazı kaleme almıştı.

Dijkgraaf yazısında, “Türkiye Cumhurbaşkanı, ahlaksız, diktatör, yoktan yere Anti Terör birliklerinin 8 gorilini Frederike Geerdink’i sindirmek için gönderdi. Evi arandı, direk emniyete götürüldü ve ifadesi alındı” görüşünü dile getirmişti.

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