Hollandalı aşırı sağcı lider: Türklere kapıları kapatalım!

Hollanda'da kamuoyu yoklamalarına göre ülkenin en büyük partisi konumundaki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, ülkesine artık bir tane bile Türkün gelmesini istemediğini söyledi. Wilders, "Türklere kapıları kapatalım" dedi.

İktidarın büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) lideri Halbe Zijlstra ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı lideri olarak gören Hollandalı Türkleri, ülkelerine geri dönmeye çağırdı.

Hollanda Parlamentosu, Çarşamba öğleden sonraki özel oturumunda Türkiye'deki gelişmeleri ele aldı.

PVV lideri Wilders, 15 Temmuz'daki darbe girişimine tepki amacıyla Rotterdam'da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin Erasmus köprüsünde Türk bayrakları ile gösteri yapmasını eleştirdi.

"Bunlar Hollandalı değil, beşinci kol" diyen Wilders, artık Hollanda'da bir tane bile Türk istemediğini söyledi.

PVV lideri, "Sınırları kapatalım. Artık Türkler girmesin. Hollanda'ya artık bir tane bile Türk gelmesin" dedi.

Hükümet ortağı VVD lideri Halbe Zijlstra da, Hollandalı Türklerin darbe karşıtı gösterisini, "aptalca bir davranış" diye değerlendirdi.

Zijlstra, ülkedeki Türklerin bir seçim yapması gerektiğini savunarak, şunları söyledi:

"Türklerin Hollanda'yı seçmeleri lazım diye düşünüyorum. Eğer Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı liderleri olarak görüyorlarsa, Türkiye'ye geri dönsünler. Eğer gitmiyorlarsa da bizim özgürlüklerimizi kucaklasınlar."

Özel oturumda Wilders, "Avrupa'nın İslam'dan arındırılması" yönündeki görüşünü yineledi. PVV lideri, "Müslümanların yaşadığı İstanbul da dâhil, bir çok saldırının arkasında radikal İslam'ın bulunduğunu" savundu.

Wilders, "Hollanda'yı İslam'dan kurtarmamız lazım" dedi. Aksi halde "İslam'ın Hollanda'yı ve Hollanda demokrasisini yok edeceğini" öne sürdü.

VVD lideri Zijlstra ise, radikal İslam kaynaklı saldırılar konusunda Wilders'a katıldığını belirtti. Ancak, Hollanda'yı Hollanda yapan değerlerin başında din özgürlüğü geldiğini vurguladı.

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