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Dünya
BBC Türkçe

Hollandalı aşırı sağcı parti lideri: 15 Temmuz'un başarısız olmasına üzüldüm!

Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, "Askeri rejim, her halükarda Erdoğan'dan iyidir" dedi

14 Eylül 2016 04:13

Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüğünü söyledi. Wilders, "Askeri rejim, her halükarda Erdoğan'dan iyidir" dedi.

Hollanda Parlamantosu özel oturumda, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe girişimi ve sonrasında gelişen olayları ele aldı.

Oturumda, aşırı sağcı lider Wilders ile diğer siyasi parti temsilcileri arasında, "demokrasi" tartışması yaşandı.

Sözlerine, "Ne yazık ki, 15 Temmuz'daki darbe girişimi başarılı olmadı" diye başlayan Wilders'e, Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Sybrand van Haersma Buma tepki gösterdi.

Hıristiyan Demokrat lider, "Burası demokrasinin temsil edildiği bir yer. Beğensek de beğenmesek de Erdoğan seçilmiş bir lider ve darbe girişimi seçilmiş bir yönetime karşı yapıldı. Darbe başarılı olsa ne görecektin?" dedi.

PVV lideri Wilders ise, "Erdoğan'sız bir dünya görecektim. Buna çok sevinirdim" karşılığını verdi. Aşırı sağcı lider, "Türkiye'de asıl darbenin Erdoğan tarafından yapıldığını ve hala devam ettiğini" öne sürdü.

Wilders, "askeri rejimin her halükarda Erdoğan rejiminden daha iyi olduğunu" savundu.

Wilders, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Avrupa'dan Türkiye'ye ilk resmi ziyaretin Hollanda'daki Hıristiyan Demokrat hükümet temsilcisi tarafından yapıldığını anımsattı. CDA lideri Buma'yı "ikiyüzlülükle" suçladı.

Buma ise, "O zaman darbeyi kimin yaptığını biliyorduk. Şu and Türkiye'deki askerler bile bilmiyor kimin darbeci olduğunu" diye konuştu.

Parlamento oturumunda aşırı sağ dışındaki diğer temsilciler, Türkiye'deki darbe girişimini eleştirdi.

Ancak, darbe girişimi sonrası hayata geçirilen olağanüstüsü hal uygulaması, gözaltı ve açığa almalar ise, kabul edilemez olarak değerlendirildi.

Oturumda, 15 Temmuz sonrası Hollanda'daki darbe karşıtı Türkiyeli göçmenler İle Fethullah Gülen taraftarları arasında yaşanan gerilim de ele alındı.

Siyasi partiler, bu konuda hükümeti yeterince sert davranmamakla suçladı. Hıristiyan Demokrat Parti, Türkiye kökenli göçmenlerin çifte vatandaşlık hakkının kaldırılmasını istedi.

CDA, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin derhal durdurulması önerisinde bulundu.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi de, Türkiye'nin NATO üyeliğinden çıkarılmasını istedi. PVV sözcüsü, gerilim yaratan Türkiye kökenli örgütlerin Hollanda yasalarının arkasına saklanmasına izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Sosyalist Parti (SP), son gelişmelerle Türkiye'nin AB üyelik şansını heba ettiğini savunarak, Ankara'ya ödenen katılım yardımlarının durdurulmasını önerdi.

Hükümet ortağı İşçi Partisi (PvdA) de, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hızla "diktatörlüğe" doğru ilerlediğini savundu.

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