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Yaşam
Deutsche Welle

Hollanda'da Kral Günü kutlamaları

Hollanda'da Kral Günü kutlamaları çerçevesinde bugün Kral Willem-Alexander'ın doğum günü kutlanıyor. Kutlamalar nedeniyle ülkenin dört bir yanı ulusal renk olan turuncuya büründü, dev çadırlar kuruldu.

26 Nisan 2014 16:17


Kral Willem-Alexander'in tahta çıktığı 2013 yılına kadar Kraliçe Günü olarak kutlanan, Hollanda'nın en önemli bayramı Kral Günü vesilesiyle bugün ülkenin dört bir yanında şenlikler düzenleniyor.

Başta Amsterdam olmak üzere birçok kentte kurulan kralın doğum günü şerefine turuncu renkte dev çadırlar kuruldu. Bu çadırlarda kutlamalar yapılıyor, konserler veriliyor.

Bir yıl önce tahtı devralan Willem-Alexander'in bugün 47. doğum günü kutlanıyor. Kraliyet ailesi sabah saatlerinde Hollanda'nın kuzeyindeki De Rijp köyünde halkı selamladı. Eski kraliçe Beatrix, Kral Willem-Alexander, Kraliçe Maxima ve çocuklarından oluşan Kraliyet ailesi bugün ayrıca Amsterdam'a giderek, kutlamalara katılacak.

Hollandalılar'ın büyük çoğunluğu Kral Willem-Alexander'ın bu görevi başarıyla yürüttüğüne inanıyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Kraliçe Beatrix döneminde monarşiyi destekleyenlerin sayısı yüzde 85 iken, Willem-Alexander döneminde bu rakam yüzde 89'a yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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