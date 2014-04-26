Hollanda'da Kral Günü kutlamaları



Kral Willem-Alexander'in tahta çıktığı 2013 yılına kadar Kraliçe Günü olarak kutlanan, Hollanda'nın en önemli bayramı Kral Günü vesilesiyle bugün ülkenin dört bir yanında şenlikler düzenleniyor.

Başta Amsterdam olmak üzere birçok kentte kurulan kralın doğum günü şerefine turuncu renkte dev çadırlar kuruldu. Bu çadırlarda kutlamalar yapılıyor, konserler veriliyor.

Bir yıl önce tahtı devralan Willem-Alexander'in bugün 47. doğum günü kutlanıyor. Kraliyet ailesi sabah saatlerinde Hollanda'nın kuzeyindeki De Rijp köyünde halkı selamladı. Eski kraliçe Beatrix, Kral Willem-Alexander, Kraliçe Maxima ve çocuklarından oluşan Kraliyet ailesi bugün ayrıca Amsterdam'a giderek, kutlamalara katılacak.

Hollandalılar'ın büyük çoğunluğu Kral Willem-Alexander'ın bu görevi başarıyla yürüttüğüne inanıyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Kraliçe Beatrix döneminde monarşiyi destekleyenlerin sayısı yüzde 85 iken, Willem-Alexander döneminde bu rakam yüzde 89'a yükseldi.