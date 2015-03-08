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Hollanda'da bir evde 3 Türk ölü bulundu

Kuzey Brabant eyaletine bağlı Etten-Leur kentindeki bir evde ölü bulunan 3 kişinin aynı aileden oldukları ve cinayete kurban gitmiş olabilecekleri belirtildi

08 Mart 2015 02:30

Etten-Leur kentindeki bir evde ölü bulunanların aynı aileden oldukları ve bir cinayete kurban gitmiş olabilecekleri belirtildi

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Türk komşular, ölenlerin aynı aileden ve Türk olduklarını ifade ederek, cinayetin büyük ihtimalle aile içi tartışmadan kaynaklandığını öne sürdü.

Söz konusu aileyi yakından tanıklarını kaydeden Türkler, ölenlerden ikisinin erkek, birisinin ise kız çocuğu olduğunu dile getirdi.
      
Cinayetle ilgili açıklama yapan polis, kökenlerine ilişkin bilgi vermediği ölenlerden birisinin 41 yaşında erkek, diğerinin 9 yaşında kız çocuğu olduğunu, üçüncü kişinin kimliğinin ise henüz tespit edilemediğini bildirdi.
      
İlgili birimlerin evdeki incelemelerinin devam ettiği ve bu kapsamda kız çocuğunun annesinin bilgisine başvurulduğuna da değinilen açıklamada, cesetlerin otopsi işlemleri için morga kaldırılacağı belirtildi.

 

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