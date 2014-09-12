Hollanda'da belediyeye 3 bin 500 dilekçe yazan Türk, bürokrasiyi felç etti

Hollanda'da Rotterdam yakınlarındaki Dordrecht kentinde yaşayan Mustafa Karaşahin, intikam almak için, Şehir İdaresi'ne iki yıl içinde 3 bin 500 dilekçe yazdı. Yasalar gereği dilekçelere 4 hafta içinde cevap vermek zorunda olan Şehir İdaresi, dilekçelere cevap verebilmek için özel memur görevlendirdi. Ancak dilekçelere cevap vermekte yine de yetersiz kalan kurum, Mustafa Karaşahin'i mahkemeye verdi. Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, cezaevine girme ihtimali olan Mustafa Karaşahin ise, “Cezaevinde dilekçe yazmak için daha bol vaktim olur" dedi.

Gayrimenkulleri satılınca savaş başlattı

Alman Der Spiegel Dergisi'ne de konu olan Dordrecht Şehir İdaresi ile Mustafa Karaşahin arasındaki anlaşmazlık, Karaşahin'in gayrimenkulleri yüzünden başladı. Dordrecht Belediyesi iki yıl önce, toplam 42 gayrimenkulü olan Şahin'e bazı kiracıları yüzünden ve yangın güvenlik kurallarını ihlalden para cezası kesti. Mustafa Karaşahin, haksız bulduğu bu cezaları ödemeyince gayrimenkullerinden ikisi icra yoluyla satıldı. Bunun üzerine Karaşahin, Şehir İdaresi'ne bazı günler 70'i bulan sayıda dilekçe yazarak çeşitli konularda bilgi istedi. Hollanda yasalarına göre, resmi kurumlar dilekçelere 4 hafta içinde cevap vermek zorundalar. Aksi takdirde kurum, dilekçe sahibine bin 260 Euro'ya kadar para ödemek zorunda. Köşeye sıkışan Dordrecht Şehir İdaresi, dilekçelere cevap yetiştirmek için memur aldı.

Mahkeme de durduramadı

Dilekçelere cevap verebilmek için çoğu kez hukukçulardan ve farklı uzmanlardan görüş almak gerekiyordu. Dilekçelerin yıllık maliyeti yarım milyon Euro'yu bulunca Şehir İdaresi mahkemeye başvurdu. Geçtiğimiz mart ayında mahkeme, Mustafa Karaşahin'in resmi kurumlara ayda en fazla 10 dilekçe yazabileceğine karar verdi. Ancak mahkemenin kararı da Karaşahin'i durdurmaya yetmeyince fazladan yazdığı her dilekçe için para cezası kesildi. Bu para cezalarının miktarı ise 300 bin Euro'yu buldu. Fakat Mustafa Karaşahin bu cezaları da ödemeyince cezaevine girme ihtimali doğdu. Karaşahin'in cezaevine girip girmeyeceğine mahkeme karar verecek.

‘Dilekçe Terörü’

Bu arada Hollanda'da Mustafa Karaşahin'in dilekçe hakkının sınırlandırılmasının insan haklarına aykırı olup olmadığı tartışılmaya başladı.

Bürokrasiyi kendi silahıyla vurduğunu belirten Mustafa Karaşahin, belediyenin kendisini küçümsediğini ve direnmeye devam edeceğini ifade ediyor. Çaresiz kalan yetkililer ise, Karaşahin'in yaptıklarını “dilekçe terörü" olarak nitelendiriyorlar. Mustafa Karaşahin'in bu ilginç direnişi ise dünya medyasında geniş yankı buldu.