Hollanda ve Portekiz, AstraZeneca’nın kullanımının 60 yaş üstü kişiler ile sınırlandırdı

Hollanda ve Portekiz, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının kullanımını 60 yal üstü kişilerle sınırlandırdı.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından Koronavirüs'e karşı geliştirilen aşının gençlerde kullanımının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu endişeleri sürerken, Hollanda ve Portekiz’den aşı hakkında yeni karar geldi.

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge yaptığı açıklamada, Hollanda hükümetinin AstraZeneca aşısının kullanımını, nadir görülen kan pıhtılaşması vakalarının ardından 60 yaşın üzerindeki kişilerle sınırlayacağını belirtti. Bakan Jonge, 1960 veya daha önce doğmuş 60 yaşın üzerindeki kişiler güvenli bir şekilde AstraZeneca aşısını almaya devam edebileceklerini ifade ederek, hükümetin 60 yaşın altındaki kişilere ise farklı bir aşı sunacağını açıkladı.

AstraZeneca aşısından 12 milyon dozu sipariş veren Hollanda, yan etkilerle ilgili endişelerin ardından son günlerde aşının kullanımını kısıtlayan birkaç ülke arasında yer alıyor.

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Portekiz’de AstraZeneca’yı kısıtladı

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS) tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısının sadece 60 yaşın üzerindeki kişilere sunulacağını duyurdu. Aşılama görev gücünün Koordinatörü Henrique Melo, kararın aşılamanın yaygınlaştırılması üzerinde yalnızca "küçük" bir etkisi olacağını belirterek, Portekiz'de 400 bin doz AstraZeneca aşısı uyguladığını aktardı.

DGS Müdürü Graca Freitas düzenlediği basın toplantısında, "Portekiz'deki aşı kampanyasının amacının hayat kurtarmak ve ciddi hastalıkları önlemek olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu, Portekiz'de onaylanmış herhangi bir aşı ile sağlanabilir" dedi.

Geçici bir durum

Freitas, yan etkiler "son derece nadir" olduğu için aşının ilk dozunu almış kişilere sakin kalmaları gerektiğini ifade ederek, aşının 60 yaş altı kişiler için askıya alınmasının geçici bir durum olduğunu ve aşı hakkında daha fazla veri olduğunda durumun yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Portekiz, Haziran ayına kadar AstraZeneca’dan 1,4 milyon aşı dozu daha almayı beklerken, ülkede ayrıca, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları uygulanıyor.

İtalya da AstraZeneca’yı 60 yaş üstü için kullanacak

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülkenin Sağlık Yüksek Kurulu’nun (ISS) görüşü doğrultusunda, tartışmalı AstraZeneca aşısının diğer Avrupa ülkeleri ile paralel olarak yalnızca 60 yaş üzeri kişilere uygulanmasını tavsiye ettiklerini açıklamıştı.

İngiltere, 30 yaş altı kişilere aşının yapılmamasını önerdi

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), AstraZeneca aşısının 30 yaşın altındaki kişilere uygulanmasıyla nadir olan kan pıhtılaşma riskinin arttığını belirmiş, 18-29 yaşları arasındaki kişilere, mümkün olan başka bir alternatif aşının uygulanmasını önermişti.

EMA, aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olduğunu açıklamıştı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşı ile kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı olduğunu belirtmiş fakat bunun çok nadir görüldüğünü açıklamıştı. EMA, kan pıhtılaşmasının AstraZeneca aşısının nadir bir yan etkisi olarak listelenmesi gerektiğini ifade etmişti. Aşı tedarikinde yaşanan aksaklıklara dikkat çeken EMA, aşının faydalarının risklerden daha fazla olduğunu vurgulamıştı.