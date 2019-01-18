Hollanda: Türkiye'den gazeteci Boersma'nın iadesini istemedik

Türkiye'nin sınır dışı ettiği Hollandalı gazeteci Ans Boersma hakkında Hollanda'dan açıklama geldi.

Türkiye, Boersma'nın terör örgütü bağlantısı olduğuna dair Hollanda güvenlik birimlerinden istihbarat geldiği gerekçesiyle Hollandalı gazeteciyi gözaltına alıp sınır dışı etmişti. Hollanda Başsavcılığı Sözcüsü Jeichien de Graaff'ın konuyla ilgili açıklamalarını aktaran Reuters haber ajansı, Boersma'nın, yürütülen bir terör soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmak üzere arandığını bildirdi.

De Graaff, "Şahsen bir terör suçuna karıştığı düşünülmüyor" ifadesini kullandı ancak Boersma'nın geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında şüpheli konumunda olduğunu söyledi. Sözcü, "Soruşturmadaki terör şüphesi, diğer zanlılara yönelik" diye ekledi.

De Graaff, Hollandalı savcıların gazeteci hakkında Türk makamlarından terör soruşturması kapsamında bilgi alışveriş bulunduğunu doğruladı. Hollandalı sözcü, Boersma ile "konuşmak istediklerini" ancak tutuklama, sınır dışı ya da iade talebinde bulunmadıklarını belirtti.

Hollanda haber ajansı ANP, Türkiye tarafından sınır dışı edilen Boersman'ın Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na vardıktan sonra gözaltına alınmadığını bildirdi.

Eski sevgili detayı

Boersma'nın çalıştığı ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad'a göre, Hollandalı gazeteci, geçmişte ilişki yaşadığı bir Suriyeli erkek nedeniyle sınır dışı edildiği düşüncesinde. Hollanda gazetesi, Boersma'nın, El Nusra Cephesi mensubu olduğu gerekçesiyle geçen sonbaharda tutuklanan bu kişiyle 2015 yazına kadar süren bir ilişkisi olduğunu belirtti.

Het Financieele Dagblad, Türkiye tarafından sınır dışı edilen Boersma'nın Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda Hollanda polisi tarafından kısa süreliğine sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

Boersma'nın Türkiye'den sınır dışı edilme süreci

2017 yılından beri Türkiye'de ikamet eden Hollandalı gazeteci Boersma, İstanbul'da Çarşamba günü oturma izninin süresini uzatmak üzere gerekli birimlere yaptığı başvuru sırasında gözaltına alınmıştı. Geceyi polis denetiminde geçiren Boersma bugün de sınır dışı edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden açıklama yaparak Boersma'nın Türkiye'de terör örgütü kabul edilen El Nusra Cephesi ile bağlantısının olduğu bilgisinin Hollanda makamlarınca kendilerine iletilmesi üzerine "önlem olarak" sınır dışı edildiğini duyurmuştu.