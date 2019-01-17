Hollanda Savcılığı: Türkiye'nin sınır dışı ettiği gazeteci Ans Boersma, terör şüphelisi değil

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

Hollanda Savcılığı, Türkiye'nin "terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle" sınır dışı ettiğini duyurduğu gazeteci Ans Boersma'nın iadesinin talep edilmediğini ve Boersma'nın "terör şüphelisi" olmadığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Boersma ile bir grup şüpheli hakkında kısa süre önce Türk makamlarından bilgi istendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Boersma'nın "terör şüphelisi" olmadığı belirtildi.

Savcılık sözcüsü, gazetecinin Perşembe sabahı vardığı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alınmadığını söyledi.

Sözcü, Boersma hakkında herhangi bir soruşturma olup olmadığı hakkında ise açıklama yapmadı.

Hollanda Ulusal Savcılık Bürosu'ndan Hollanda basınına daha önce yapılan açıklamada, "Boersma, Hollanda'nın isteği üzerine sınır dışı veya iade edilmedi" denilmişti.

Altun: Hollanda, El Nusra Cephesi'yle bağlantıları olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise gazeteci Ans Boersma'nın, Hollanda polisinden gelen bir istihbarat üzerine, "bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu" gerekçesiyle sınır dışı edildiğini açıkladı.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanlığı'ndan sınır dışı edilen gazeteciye dair açıklama: Hollanda, "El Nusra bağlantısı var" dedi

Konu Meclis gündemine taşındı

Hollanda'da hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi (D66) ile Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ise Boersma'nın sınır dışı edilmesini meclis gündemine taşıdı.

İki parti tarafından Dışişleri Bakanı Stef Blok'un yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, Boersma'nın, sınır dışı edilmesinin gerekçesi soruldu.

Hollanda'da yayımlanan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad (FD) gazetesinin yanısıra Trouw gazetesi ile One World dergisinin Türkiye muhabirliklerini de yapan Boersma, bir süredir İstanbul'da yaşıyordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 31 Ocak 2019 tarihine kadar geçerli basın kartı verilen Hollandalı gazeteci, dün oturma iznini uzatmak için gittiği Yabancılar Şubesi'nde gözaltına alındı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğin ile İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, Çarşamba günü gözaltına alınan Boersma'nın serbest bırakılması için yoğun girişimlerde bulundu.

Geceyi havaalanına yakın bir karakolda geçiren Hollandalı gazetecinin evine gitmesine ve eşyalarını almasına izin verilmediği belirtildi.

Ans Boersma, Perşembe sabahı uçakla Hollanda'ya gönderildi.

"Türkiye'deki gazetecilerin işlerini rahatsız edilmeden yapamaması son derece üzücü"

Het Financieele Dagblad gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Jan Bonjer, sınır dışı edilme kararı karşısında derin bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Bonjer, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada,"Ans, çalışmalarını akıllıca ve sorumlu bir şekilde yaptı. Sınır dışı, basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden bir önlem. Türkiye'deki gazetecilerin işlerini rahatsız edilmeden yapamaması son derece üzücü" dedi.