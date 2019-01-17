Cumhurbaşkanlığı'ndan sınır dışı edilen gazeteciye dair açıklama: Hollanda, "El Nusra bağlantısı var" dedi

T24

Hollandalı FD Nieuws'un Türkiye muhabiri Ans Boersma, Türkiye'den sınır dışı edildiğini ifade etti. Gazeteci Tükiye'de "istenmeyen kişi" ilân edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gazetecinin Hollanda'den gelen istihbarat doğrultusunda sınır dışı edildiğini ve gelen bilgiye göre Boersma'nın El- Nusra terör örgütüyle bağlantıları olduğunu belirtti.

Boersma'nın çalıştığı FD Nieuws'un haberine göre, 31 yaşındaki Hollandalı gazeteci çarşamba günü ikamet iznini uzatmak için gittiği göçmenlik bürosunda durduruldu ve kendisine "sınır dışı edildiği" edildiği bildirildi. Boersma, geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği basın kartlarından almıştı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın aktardığına göre ise Hollanda Savcılığı Boersma'nın "terör şüphelisi" olmadığını ve Türkiye'den iadesinin talep edilmediğini açıkladı.

Boersma, neden sınır dışı edildiğinin bildirilmediği de belirtildi. FD'de yer alan habere göre Boersma polise neden sınır dışı edildiğini sorduğunda, "güvenlik nedenleri" cevabını aldı. 31 yaşındaki gazeteci 2017 yılından beri Trouw, One World dergisi ve son olarak da FD için Türkiye'de muhabirlik yapıyordu.

Ans Boersma Twitter hesabından bu sabah yaptığı paylaşımda "Ve bir anda kendiniz Hollanda'ya giden bir uçakta buluyorsunuz. Türkiye'de istenmeyen kişi ilan edildim" yazdı.

Middle East Eye'ın Türkiye muhabiri Ragıp Soylu da bir Türk yetkilinin Boersma'nın sınır dışı edilidiğini doğruladı. Soylu kısa süre sonra konuyla ilgili attığı bir başka tweette "Bir Türk yetkili Boersma'nın sınır dışı edilmesinin gazetecilik faaliyetleriyle alakalı olmadığını öne sürdü" diye yazdı. Soylu'nun aktardığına göre yetkili, "Benim bildiğim kadarıyla 2019 yılı için basın kartını geçtiğimiz günlerde yeniledi" dedi.

Hollanda gazetesi Het Financieele'in Genel Yayın Yönetmeni Jan Bonjer Dagblad yaptığı açıklamada "Ans işini makul ve sorumlu bir şekilde yaptı.Yapılan basın özgürlüğünün somut bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Soylu son olarak bir Tük yetkilinin Boersma'nın "terörizme bağlantısı olduğu süphesinden" sınır dışı edildiğini bildirdi.

Boersma ve çalıştığı gazete FD'nin sınır dışı kararı ile yasal olarak mücadele edeceği de FD'de yayınlanan haberde belirtildi.

FD'ye göre Hollanda'daki İstanbul Başkonsolosluğu'nun bir temsilcisi Boersma'ya yardım etmek için karakola gitti. Hollanda Büyükelçiliği tarafından çarşamba akşamı sınır dışı edilmeyi önlemek için yapılan son girişimin hiçbir etkisi olmadı.

Ayrıca Boersma'nın çarşamba akşamını bir geri gönderme merkezinde geçirdiği ve Hollanda'ya geri dönerken yanında sadece sırt çantası olduğu belirtildi.

Fahrettin Altun, Boersma'nın sınır dışı edilmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Altun'un açıklamaları şöyle:

"Hollanda Türkiye'ye bugün sınır dışı edilen muhabirin El- Nusra cephesi ile bağlantıları olduğunu söyledi. Hollanda'dan aldığımız istihbarata göre hareket ettik ve önlem aldık. Eğer güvenilir bir yabancı devlet kuruluşu size bir vatandaşlarının terörizmle bağlantısı olduğunu söylerse işi şansa bırakmazsınız. Hollandalı yetkililer neden bu sonuca vardıkları hakkında kendileri açıklama yapabilecek durumdalar. İstihbaratlarının güvenilirliği üzerine yorum yapmayacağız."