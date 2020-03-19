Hollanda Sağlık Bakanı Parlamento'daki Koronavirüs toplantısında bayıldı

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

Hollanda, Perşembe sabahı 06:00’dan itibaren, zorunlu haller dışında ülkeye giriş yasağı uygulayacak. Yasak, Avrupa Birliği ve İngiltere’den gelenleri kapsamayacak.

Yasak, 30 gün boyunca devam edecek. Yeni düzenleme, sağlık veya nakliye personeli gibi kritik işlevi olan kişileri kapsamayacak.

Sağlık Bakanı Parlamento'da bayıldı

Hollanda Sağlık Bakanı, Parlamento'daki Koronavirüs tartışması sırasında bayıldı

Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Parlamento'da Koronavirüs krizi nedeniyle düzenlenen ve televizyondan canlı verilen özel oturum sırasında eleştirileri yanıtlarken kısa süreli baygınlık geçirdi.

Muhalefetin ağız maskesi ve koruyucu tıbbi malzeme tedariki konusunda gerekeni yapmamakla suçladığı bakan, bir süre sessiz kaldıktan sonra aniden dizlerinin üzerinde yere yığıldı.

Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees tarafından yerden kaldırılan Bruins, genel kurul salonunundan çıkarıldı.

Bakan Bruins, Twitter’da paylaştığı bir mesajda, durumunun iyi olduğunu belirterek "Yoğun geçen bir hafta ve yorgunluk nedeniyle bayıldım. Şimdi daha iyiyim. Bu gece dinlenip, korona krizi ile mücadele için yarın işimin başına dönebilirim" dedi.

Kiliselerden 'umut' çanları

Hollanda'daki kiliseler de Çarşamba akşamı 19:00-19:15 saatleri arasında çanlarını aralıksız, "umut için" çaldı.

Hollanda Kiliseler Konseyi, "bu belirsizlik döneminde cesaret, umut ve rahatlama mesajı yaymak için" çanların gelecek hafta Çarşamba akşamı da çalınacağını açıkladı.