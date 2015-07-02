Hollanda Parlamentosu ‘Gezi dinsizlerin işi’ diyen Akgündüz’ün üniversitesinin denkliğinin kaldırılmasını tartışıyor

Hollanda Parlamentosu, Ahmet Akgündüz'ün rektörü olduğu Rotterdam İslam Üniversitesi'nin (IUR) denkliğinin kaldırılmasını istiyor. Akgündüz daha önce de Gezi protestolarına ilişkin, "Dinsizlerin, Alevilerin, Ermenilerin, Batı tarzı yaşam tarzı isteyenlerin işi" yorumunu yapmıştı. Bunun üzerine Hollanda Eğitim Bakanı Jet Bussemaker, Akgündüz'den "pılıyı pırtıyı toplayıp gitmesini" istemişti.

Türkiye kökenli imamların Hollanda'da yetiştirilmesi amacıyla okulun denkliği tanınmıştı. Ancak AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akgündüz'ün yaptığı açıklamalar nedeniyle IUR'nin eğitim kalitesi ve güvenirliliği tartışma konusu olmuştu.

Gezi Parkı eylemleri ile Alevilere ilişkin görüşleri nedeniyle eleştirilen Akgündüz, son olarak Türkiye'deki seçimlere ilişkin açıklamasıyla gündeme geldi.

Yusuf Özkan'ın BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, rektörün, "HDP'ye oy verilmemesi çağrısı" Hollanda Parlamentosu'nda tepkilere neden olmuştu. Akgündüz, Türkiye'deki seçimler öncesi "HDP'ye verilecek oyların eşcinsellere, Ermenilere, dini değerleri yok etmek isteyenlere" destek olacağını savunmuştu.

Hollanda Parlamentosu'nun çoğunluğu, Akgündüz'ün başında bulunduğu okulun denkliğinin iptalinden yana. İktidarın büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) ile Sosyalist Parti'nin (SP), IUR'nin denkliğinin derhal kaldırılması önerdi.

Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Özgürlük Partisi (PVV) de bu öneriye destek veriyor. Mecliste çoğunluğu oluşturan bu partiler, Eğitim Bakanı Jet Bussemaker'den ivedilikle konuyu ele almasını istiyor. Denklik, IUR'nin Hollanda tarafından resmi olarak tanınması anlamına geliyor.

'Akgündüz pılını pırtısını toplayıp, gitmeli'

Hollanda Eğitim Bakanı Bussemaker, Akgündüz'den "pılıyı pırtıyı toplayıp gitmesini" istemişti.

Bakan, üniversite yönetimine de, Akgündüz'ün sözlerine mesafe koyma çağrısı yapmıştı. Ancak, IUR yönetimi rektöre sahip çıkan açıklamalarda bulundu.

İktidar ortağı VVD Milletvekili Pieter Duisenburg, gençleri eğiten bir kurumun sosyal sorumluluğunun farkında olması gerektiğini söylüyor. "Eğer rektör bu açıklamaları yapar, yönetim de buna taraf olursa, bu onların verdiği eğitimin kalitesini gösterir" diyor.

Duisneburg, böyle bir okulun Hollanda'da devlet onayı ile eğitime devam etmesinin mümkün olamayacağını savunuyor.

Sosyalist Parti de, Akgündüz'ün açıklamalarını kabul edilemez buluyor. SP'ye göre bu açıklamalar uyum politikaları ile bağdaşmıyor. IUR, özel okul statüsünde olduğu için Eğitim Bakanlığı'nın rektörü doğrudan görevden alma yetkisi yok.

Ancak bakan, Akreditasyon Kurumu'nu (NVAO) görevlendirip, denkliğin geri alınmasını isteyebiliyor.

Hollanda Eğitim Bakanlığı, IUR hakkında üç ayrı soruşturma başlattı. NVAO, okulun denkliğinin kaldırılması tavsiyesi ile gelirse, bakan IUR'ye verilen izni iptal edebilecek.

Denkliğin iptali durumunda IUR'nin verdiği diplomaların geçerliliği olmayacak. Okula devam eden öğrenciler de eğitim ödeneği hakkından mahrum olacaklar.