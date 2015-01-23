Gezi'ye 'dinsizlerin işi' diyen rektörün başında bulunduğu Rotterdam İslam Üniversitesi'ne inceleme!

Hollanda hükümeti, Gezi protestoları için, "dinsizlerin, Ermeniler'in, Aleviler'in işi" açıklamasıyla tepki çeken Ahmet Akgündüz'ün başında bulunduğu Rotterdam İslam Üniversitesi'ni (IUR) sıkı denetim altına alıyor. Hollanda Eğitim Bakanı Jet Bussemaker, IUR ile ilgili çifte soruşturma talimatı verdiğini açıkladı. Bussemaker, "İslam Üniversitesi yönetimine olan güveninin sarsıldığını" söyledi. IUR Rektörü Akgündüz'ün Gezi protestolarına ilişkin açıklamaları, Hollanda kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Akgündüz Gezi protestolarına katılanları, "Cami düşmanı mimarlar, komünist sendika liderleri, Müslümanları katleden Esed'ciler, Alevilikten nasibi olmayan ve o adı kullanan dinsizler. Yani kısaca Avrupaî hayat yaşayan ailelerin çocukları" tanımlamıştı.

Bu açıklamalar hem iktidar hem de muhalafet tarafından parlamento gündemine taşınmıştı. Sağ partiler, Hollanda'da imam yetiştirmekle görevli üniversitesinin denkliğinin iptal edilerek kapatılmasını istemişti. Parlamentoya verilen soru önergemlerinde Akgündüz'ün, recm yani taşlayarak öldürmeyi, "İslam'ın içinde geçerli bir ceza" olarak açıkladığı ve "bir erkek karısını dövebilir" dediği de belirtilmişti.Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Akgündüz'ün, "düşünce özgürlüğüne dayanarak İslami birikimi ve akademik konular hakında kendi görüşlerini dile getirdiği" vurgulanmıştı.

'Güvenim sarsıldı'

Eğitim Bakanı Bussemaker, tepkiler üzerine üniversite yönetiminin daha dikkatli olma sözü verdiğini belirtti. Ancak Hollandalı bakana göre bu söz tutulmadı. Bussemaker Akgündüz'ün, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sırasında Türkiye kökenli adaylara ilişkin görüşlerini buna örnek gösterdi.

Bussemaker, AP seçimleri öncesi Türk toplumuna, "Ülkesine ihanet edenlere oy vermeyin" çağrısı yaptığını söyledi. Hollandalı bakan, "Bir rektör sözlerinin toplumsal açıdan büyük etki yapacağını bilmek zorundadır ve ondan dikkatli olması beklenir" dedi. Bussemaker, IUR yönetimine karşı "güveninin sarsıldığını" belirtti. Bussemaker, IUR'de göze batan orandaki olayların yanısıra, "yönetimin idari kültürü hakkında ciddi kaygıları bulunduğunu" vurguladı.

Bakan Bussemaker'in talimatı doğrultusunda Hollanda - Flaman Akreditasyon Kurumu (NVAO), IUR hakkında araştırma başlatacak. Üniversitede eğitimin kalitesi, vizyonu, sosyal ve toplumsal durumu incelenecek.

Mali yapısı da incelenecek

IUR ile ilgili diğer araştırma da Güvenlik ve Adalet Bakanlığı Araştırma Enstitüsü (WODC) tarafından yapılacak. WODC, IUR'nin mali yapısını inceleyecek. Hollanda'da devlet yardımı almayan okulun eğitimi ve mali durumuna dışarıdan müdahale edilip edilmediği mercek altına alınacak.

Eğitim bakanı Bussemaker, araştırma sonunda IUR'ye yönelik bir müdahale söz konusu olursa bundan kaçınmayacaklarını dile getirdi.

İktidar ve muhalefet partilerinin, IUR'nin kapatılması istemini de yanıtlayan Bussemaker, devlet yardımı almayan okulları kapatma yetkileri bulunmadığını söyledi.

Ancak, yeni bir yasal düzenleme ile bunun olanaklı hale getirileceği bilgisini verdi. Buna göre, önümüzdeki günlerde yapılacak yasa değişikliği ile "demokratik devletin temel değerleri ile uyuşmayan" kurumlar, devlet yardımı almasalar dahi kapatılabilecekler.

IUR'nin 200 civarında öğrencisi bulunuyor.