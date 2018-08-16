Hollanda mahkemesi: Pastafaryanizm bir din değil

Hollanda Devlet Konseyi, Pastafaryanizm ya da Uçan Spagetti Canavarı Kilisesi'nin bir din olmadığı yönünde karar alarak, bu hareketin takipçisi olan Mienke de Wilde'ın pasaport ve ehliyet fotoğraflarında başında makarna süzgeci ile poz verme teklifini reddetti. De Wilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmayı planlıyor.

Hollanda'nın en yüksek yargı organı olan Devlet Konseyi, eğitim sisteminde akıllı tasarım iddialarının öğretilmesini eleştiren bir hareket olan Pastafaryanizm ya da Uçan Spagetti Canavarı Kilisesi'nin bir din olmadığı yönünde karar aldı.

Guardian'ın haberine göre, Devlet Konseyi bu hareketin takipçisi olan Nijmegen kentinden hukuk öğrencisi Mienke de Wilde'nin pasaport ve ehliyet fotoğraflarında başında makarna süzgeci ile poz verme teklifini de reddeti.

“Dinsel dogmaları özgürce eleştirebilmek önemli ancak bu söz konusu eleştirileri ciddi bir din yapmaz”

Mahkeme kararında De Wilde'nin dini gerekçelerke başında makarna süzgeci ile poz veremeyeceğini çünkü Pastafaryanizm'in 'ciddi bir din olmadığını' ve özünde bir 'mizah' olduğunu belirtti.

Hollanda Devlet Konseyi kararında "Makarna süzgeci Pastarafyanlar tarafından kutsal bir obje olarak görülebilir, Uçan Spagetti Canavarı'nı onurlandırmak için takılabilir ancak bu konuda bir yükümlülük yok. Aslında Pastafaryanizmin hiçbir kısıtlama ya da yükümlülüğü yok. De Wilde süzgeci bir görev olarak taktığını söylüyor ama bu bireysel bir seçim. Mizahi şekilde dinsel dogmaları özgürce eleştirebilmek önemli ancak bu, söz konusu eleştirileri ciddi bir din yapmaz" ifadelerini kullandı.

Kararda Pastafaryanizm'in bir dinin gerktirdiği 'ciddiyet ve bütünselliği' taşımadığı da vurgulandı.

De Wilde ise davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşımayı düşünüyor.

Pastafaryanizm veya Uçan Spagetti Canavarı Kilisesi her ne kadar takipçileri tarafından gerçek bir din olarak değerlendirilse de; medya tarafından parodi bir din olarak görülmekte.

Oregon Eyalet Üniversitesi fizik bölümü mezunu olan Bobby Henderson tarafından 2005'te kurulan Pastafaryanizm'in tanrısı Uçan Spagetti Canavarı'dır. Bu 'dinin' inananları kendilerine Pastafaryan demekte, takipçileri başlarına makarna süzgeci takmakta.

Hollanda yasaları sadece dini gerekçelerle kimlik fotoğraflarında başın kısmi olarak örtülmesine izin veriyor.

Yeni Zelanda'da pastafaryanizm resmi bir din olarak tanınıyor

Yeni Zelanda hükümeti Pastafaryanizm'i resmi bir din olarak tanımış hatta 2015'te hareketin nikah kıymasına izin vermişti.

Pastafaryanizmin statüsü şu anda birçok ülkede tartışma konusu olsa da Rusya dahil bazı ülkeler bu hareketin takipçilerinin kimlik fotoğraflrında korsan kıyafetleri ya da makarna süzgeci ile poz vermelerine izin vermişti.